Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России

15.09.2020 13:38 Читали 6

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в категории "Коммерческие банки", составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ".

Главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации "ТОП-100 финансовых директоров".

В номинации "Топ-50 ИТ-директоров" четвертое место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент — руководитель дирекции информационных технологий ПСБ.

Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих номинациях "Топ-50 директоров по правовым вопросам" и "ТОП-100 директоров по персоналу".

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.