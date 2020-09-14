Студенты Самарского государственного колледжа стали призерами VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

14.09.2020 16:17 Читали 12

В Самарской области продолжается проведение финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям в сфере информационных технологий – «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных приложений» и др. В связи с эпидемиологической обстановкой впервые соревнования проходят в дистанционно-очном формате с применением дистанционных и онлайн-технологий.

14 сентября определились призеры национального чемпионата в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий». Третье место заняла команда «Самарского государственного колледжа» в составе Максима Дорогавцева и Вячеслава Гальцева. Поздравить призеров и пожелать успеха участникам других конкурсов в колледж приехал заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. Выступая перед участниками соревнований, он отметил: «WorldSkills Russia уже завоевали высокий авторитет и признание. И с каждым годом чемпионат становится престижнее и интереснее. Прежде всего, для самих молодых специалистов, которые получают возможность доказать, что они лучшие в своей сфере и заслуживают не только высоких оценок судей, но и перспективной работы, достойной зарплаты, новых ступней личностного и профессионального роста. Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди – грамотные, увлечённые, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие своё дело. Вы - уже лучшие. Вами гордится Самарская область. Своим усердием и трудом вы добились участия в таком серьёзном мероприятии! Мы болеем и переживаем за каждого из вас!».

Международное движение Worldskills стремится делать рабочие профессии привлекательными и улучшать стандарты подготовки кадров. Совершенствование системы образования и создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере цифровизации в последнее время увеличил интерес молодёжи к техническим и инженерным специальностям. В регионе стараются работать на опережение, понимая, что наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это очень значимая часть стратегии лидерства, принятой Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В соответствии с требованиями оргкомитета соревнований все конкурсные площадки оборудованы в соответствии с международными требованиями, укомплектованы новейшим оборудованием и самыми современными технологиями. Это стало возможным благодаря содействию проектного офиса цифрового развития Самарской области. В качестве партнеров в проведении национального чемпионата WorldSkills Russia в этом году выступили самарские IT-компании: «ИРТех» и ООО «Облачный замок». Они помогли Самарскому государственному колледжу в подборе оборудования. «Переход к цифровой экономике создал потребность в рабочих кадрах нового типа. Чтобы не потерять конкурентоспособность, Самарская область должна готовить не просто молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, постоянно расширять свои знания. Благодаря взаимодействию с проектным офисом цифрового развития, самарскими IT-компаниями ребятам выпала честь отстаивать профессионализм IT-специалистов Самарской области в Российской Федерации», - заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.