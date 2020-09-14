Самарцы возложили цветы к памятнику Григорию Засекину

14.09.2020 10:13 Читали 12

В воскресенье, 13 сентября, Самара отмечает свой 434-й День рождения. По сложившейся традиции, Губернатор Дмитрий Азаров, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, Почетные граждане, представители различных конфессий и общественных организаций пришли на самарскую набережную, чтобы отдать дань памяти и уважения первому воеводе, строителю города князю Григорию Засекину. Эта традиция родилась в 2014 году: по инициативе общественности и при поддержке тогда ещё мэра Самары Дмитрия Азарова был установлен монумент основателю города.

«Шесть лет назад мы вместе с вами открыли этот памятник, реализовав многолетнюю мечту жителей Самары. И сегодня здесь мы собрались вместе, чтобы вспомнить историю нашего города, ее яркие, героические, трагические, славные страницы, отдать дань уважения поколениям наших земляков, чьми руками создавалась столица нашей области», — отметил Дмитрий Азаров, поздравляя самарцев.

На церемонии было особо отмечено, что Самара преображается с каждым днём: в городе строят новые школы, детские сады, поликлиники и больницы, проводится масштабное благоустройство. «Очень важно, что в эту работу по обустройству столицы региона вовлечены жители. Благодаря их инициативе, энергии и труду и преображается наш город, — сказал Губернатор. — Мы вместе создаём будущее. И то, что сегодня происходит в развитии города и всей области в целом, во многом предопределено Стратегией лидерства, которую мы создавали вместе с людьми».

С праздником самарцев также поздравил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

«В год 75-летия Великой Победы мы с особой гордостью вспоминаем историю Куйбышева как Запасной столицы страны. Сюда были эвакуированы оборонные предприятия из многих городов, высшие органы власти государства, дипломатические представительства, крупнейшие учреждения культуры. Продукция наших оборонных предприятий внесла огромный вклад в Великую Победу, — напомнил Геннадий Котельников. — В этот юбилейный год для увековечивания подвигов тружеников тыла Указом Президента страны Владимира Владимировича Путина Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». И не случайно в этом году торжества по случаю Дня города пересекаются с масштабной интерактивной выставкой под открытым небом «Дорога истории — наша Победа», которая рассказывает о героизме и подвиге наших соотечественников. От всей души желаю самарцам здоровья и счастья, любви и радости!».

Присоединился к поздравлениям и депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, Герой России Игорь Станкевич: «Сегодня, говоря о прошлом Самары, мы говорим спасибо тем, кто создавал город, кто его защищал и восстанавливал после войны промышленность».

Глава Самары Елена Лапушкина также отметила: «Низкий поклон всем нашим ветеранам, которые принесли славу нашему городу. Я убеждена, что мы и наши потомки будем достойны вас».

Сегодня по случаю Дня города в Самаре пройдёт целый ряд культурно-развлекательных мероприятий — концерты, выставки, выступления творческих коллективов.