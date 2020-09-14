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Страховой Дом ВСК и Технопарк "Сколково" начинают сотрудничество по страхованию резидентов на особых условиях

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Страховой Дом ВСК внедряет специальное комплексное решение по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) для всех резидентов Технопарка "Сколково".

Страховые программы категорий VIP, Business, Startup адаптированы под потребности и особенности резидентов. Первым и одновременно долгожданным продуктом, разработанным специально для Сколково, стал ДМС с возможностью оформлять полисы для штата сотрудников от 3-х до 100 человек.

По программам страхования предусмотрен высокий лимит ответственности. Страховые суммы во много раз превышают стоимость полиса, что позволяет резидентам получать практически неограниченный объем медицинской помощи, включая осмотры, консультации врачей-специалистов, лабораторные, инструментальные методы обследования, стоматологическую помощь.

Специальная программа страхования включает большой перечень медицинских организаций: застрахованный может сам выбрать подходящую ему клинику. По программам ДМС есть ряд важных преимуществ, которые по достоинству будут оценены сотрудниками резидентов. Например, неограниченная продолжительность лечения в стационарных условиях и число госпитализаций, экстренные нейрохирургические операции, стентирование по жизненным показаниям, консультации в ведущих научных центрах Москвы, а также помощь психолога, юридическая поддержка, второе экспертное мнение врача, вакцинация от гриппа, опции "Онкозащита", "Диспансерное наблюдение" и многое другое.

ВСК организует оказание медицинской помощи любой степени сложности на всей территории РФ: компания имеет одну из самых обширных региональных сетей, включающую медицинских представителей по всей России, а договорная база медицинских организаций насчитывает более 7 тыс. договоров в более чем 400 городах. Всем застрахованным предоставляется круглосуточная поддержка 7 дней в неделю 365 дней в году: врач-куратор и персональный административный куратор.

В настоящее время ВСК уже обслуживает более 1 600 000 застрахованных по договорам ДМС на всей территории Российской Федерации, а реализация этого проекта совместно с Технопарком "Сколково" позволит обеспечить особые условия страхования для всех резидентов инновационного центра.

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Новости

Назад. 14 сентября 2020
Страховой Дом ВСК и Технопарк "Сколково" начинают сотрудничество по страхованию резидентов на особых условиях

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