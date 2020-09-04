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ПСБ стал лидером факторингового рынка по количеству клиентов

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По итогам первого полугодия 2020 года ПСБ и его структура "МСП Факторинг" заняли первое место по числу активных клиентов на факторинговом обслуживании и второе место по портфелю сделок в сегменте МСБ, войдя в тройку лидеров по данному показателю практически во всех федеральных округах России. Такие данные по сегменту малого и среднего бизнеса опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК). В анкетировании приняли участие банки и компании, являющиеся активными участниками факторингового рынка.

В первом полугодии 2020 года наибольшее количество сделок ПСБ и "МСП Факторинг" заключили в отраслях пищевое производство, металлургия и изделия из металла. Основной прирост новых сделок ПСБ пришелся на Московский регион - 41%, Центральный федеральный округ - 17% и Сибирский федеральный округ - 10%.

"Стратегия ПСБ, направленная на повышение эффективности работы, внедрение новых продуктов и инвестиции в инновационные сервисы для клиентов во многом позволили занять лидирующие позиции на рынке факторинга. Мы первыми запустили услугу онлайн-факторинга с автоматизированным принятием решения менее чем за 40 минут для поставщиков крупнейших торговых сетей. Данный сервис в условиях самоизоляции позволил нашим клиентам не посещать офис для получения услуги, а делать это дистанционно. Активный рост клиентской базы по факторинговому обслуживанию подтверждает правильность выбранного ПСБ курса на развитие сервисов, повышающих доступность факторинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса", - отметил Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу ПСБ.

С момента запуска в мае текущего года сервиса онлайн-факторинга ПСБ и его структура "МСП Факторинг" приняли более 300 положительных решений по финансированию на общую сумму более 7 млрд рублей.

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Новости

Назад. 04 сентября 2020
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