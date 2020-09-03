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В новый учебный год - с обновленным сервисом "Ростелеком. Лицей"

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К новому учебному году "Ростелеком" представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса "Лицей". Теперь в сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьникам доступны курсы финансовой и цифровой грамотности, видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, а также другой дополнительный контент.

"Бесценный опыт, который мы получили в период самоизоляции, показал, что сейчас дистанционное образование востребовано, как никогда, и его популярность будет только расти. Если раньше это направление чаще рассматривалось как дополнительное, то теперь онлайн-образование становится неотъемлемой частью основного учебного процесса от школы до вуза. С учетом этих тенденций мы провели большую работу по расширению и развитию сервиса "Ростелеком. Лицей", добавили в него много эксклюзивного контента от лучших учителей страны. Таким образом, образовательный контент самого высокого уровня будет доступен в любом месте, где есть доступ в интернет. Но, конечно, мы не забывали о том, что главные потребители сервиса - дети и подростки, поэтому в сервисе есть развивающий контент, представленный в ярком формате, способном увлечь молодое поколение", - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Контент "Лицея" рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки программы разработны и проведены более чем 60 высококвалифицированными преподавателями ведущих российских школ и вузов ("Президентская школа", "Ломоносовская школа", НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В.Ломоносова и других).

Помимо уникального образовательного и развивающего контента, в "Лицее" теперь ведется статистика - каждый ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть полезные развивающие курсы. В разделе "Развивающие курсы" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки. Например, освоить тонкости английского языка теперь легко с эксклюзивным авторским курсом "От нуля до Intermediate" для учеников 5-11 классов. Методика курса отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть. В курсе нет сложных домашних заданий и лишней теории, только главное с полным погружением в культурный контекст. Этот курс подойдет не только детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в "М.Видео".

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Назад. 03 сентября 2020
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