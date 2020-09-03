Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателям

03.09.2020 09:16 Читали 14

Существует стереотип, что предприниматели могут легко пользоваться деньгами, размещенными на расчетных счетах своей компании. Но порой, чтобы оплатить средствами даже самые простые офисные бытовые расходы (например, Интернет или обслуживание оргтехники), нужно ехать в банк или брать деньги из кассы. Это создает неудобства и дополнительные сложности для бухгалтерии в части налоговой отчетности. Чтобы упростить работу с платежами и сэкономить на сопровождающих их дополнительных расходах, банки предлагают воспользоваться бизнес-картой.

На что тратим

Бизнес-карта - это банковская карта, счет которой привязан к расчетному счету ИП или юрлица. С помощью нее можно оплачивать следующие расходы:

Хозяйственные: топливо на АЗС, закупка канцелярских и хозтоваров, услуги связи/интернета, закупка офисной мебели, программного обеспечения, ЖКУ.

Основные: расчеты с поставщиками, крупные и мелкие оптовые закупки, предоплата через интернет, закупка сырья для изготовления продукции, закупка товаров под реализацию.

Командировочные: ж/д и авиабилеты, бронирование отелей и конференц-залов, оплата проживания за границей, аренда автомобиля.

Представительские: подарки для клиентов.

Если наличные деньги все же понадобятся, их легко можно получить с бизнес-карты в ближайшем банкомате. Например, в ПСБ с одной карты в месяц можно снять от 3 млн до 7 млн рублей (в зависимости от типа карты).

Как отчитываемся

В случае, если у клиента ИП на УСН (упрощенная система налогообложения по доходу), ЕНВД (единый налог на вмененный доход) или патентная система налогообложения, то не нужно оформлять никаких документов, подтверждающих расходные операции по бизнес-карте в целях налогообложения.

Если с помощью бизнес-карты проводятся валютные операции, необходимо соблюдать требования валютного законодательства, а именно: оформить паспорт сделки, представить в банк справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в них валютных операций.

Компании, работающие с НДС или УСН 15%, отчитываются по карте так же, как по наличным. С подробностями по учету всех видов операций с использованием бизнес-караты можно ознакомиться здесь.

Преимущества

Бизнес-карта позволяет:

структурировать финансовую отчетность и контролировать текущие расходы,

получить доступ к деньгам в любое время суток в любой точке России,

оплачивать покупки без дополнительных комиссий и заключения договора,

сэкономить время (не нужно ехать в офис или в кассу за наличными),

моментально зачислить средства,

получать дополнительные бонусы и скидки от партнеров банка. Например, клиенты ПСБ могут сэкономить до 30% на топливе, просто расплачиваясь за топливо на заправках бизнес-картой Mastercard с помощью сервисов "Яндекса" ("Заправки", "Карты" или "Навигатор").

Где оформить бизнес-карту

Если уже есть действующий расчетный счет в банке, то не нужно ехать в офис кредитной организации - достаточно оставить заявку на сайте или в интернет-банке. Если вы планируете в ближайшее время открыть счет, то в день посещения офиса банка вы можете оставить заявку на выпуск бизнес-карты у специалиста банка.

Предприниматели Самарской области могут оформить бизнес-карту в офисах ПСБ в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, а также на сайте. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (800) 333 03 03.