Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателям

На что тратим
Бизнес-карта - это банковская карта, счет которой привязан к расчетному счету ИП или юрлица. С помощью нее можно оплачивать следующие расходы:
- Хозяйственные: топливо на АЗС, закупка канцелярских и хозтоваров, услуги связи/интернета, закупка офисной мебели, программного обеспечения, ЖКУ.
- Основные: расчеты с поставщиками, крупные и мелкие оптовые закупки, предоплата через интернет, закупка сырья для изготовления продукции, закупка товаров под реализацию.
- Командировочные: ж/д и авиабилеты, бронирование отелей и конференц-залов, оплата проживания за границей, аренда автомобиля.
- Представительские: подарки для клиентов.
Если наличные деньги все же понадобятся, их легко можно получить с бизнес-карты в ближайшем банкомате. Например, в ПСБ с одной карты в месяц можно снять от 3 млн до 7 млн рублей (в зависимости от типа карты).
Как отчитываемся
В случае, если у клиента ИП на УСН (упрощенная система налогообложения по доходу), ЕНВД (единый налог на вмененный доход) или патентная система налогообложения, то не нужно оформлять никаких документов, подтверждающих расходные операции по бизнес-карте в целях налогообложения.
Если с помощью бизнес-карты проводятся валютные операции, необходимо соблюдать требования валютного законодательства, а именно: оформить паспорт сделки, представить в банк справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в них валютных операций.
Компании, работающие с НДС или УСН 15%, отчитываются по карте так же, как по наличным. С подробностями по учету всех видов операций с использованием бизнес-караты можно ознакомиться здесь.
Преимущества
Бизнес-карта позволяет:
- структурировать финансовую отчетность и контролировать текущие расходы,
- получить доступ к деньгам в любое время суток в любой точке России,
- оплачивать покупки без дополнительных комиссий и заключения договора,
- сэкономить время (не нужно ехать в офис или в кассу за наличными),
- моментально зачислить средства,
- получать дополнительные бонусы и скидки от партнеров банка. Например, клиенты ПСБ могут сэкономить до 30% на топливе, просто расплачиваясь за топливо на заправках бизнес-картой Mastercard с помощью сервисов "Яндекса" ("Заправки", "Карты" или "Навигатор").
Где оформить бизнес-карту
Если уже есть действующий расчетный счет в банке, то не нужно ехать в офис кредитной организации - достаточно оставить заявку на сайте или в интернет-банке. Если вы планируете в ближайшее время открыть счет, то в день посещения офиса банка вы можете оставить заявку на выпуск бизнес-карты у специалиста банка.
Предприниматели Самарской области могут оформить бизнес-карту в офисах ПСБ в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, а также на сайте. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (800) 333 03 03.
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