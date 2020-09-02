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«Диктант Победы» в Самарской области напишут почти 50 000 человек

В четверг, 3 сентября, состоится Всероссийский диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Самарская область — среди лидеров по количеству площадок «Диктанта» — 759, впереди только Московская область. Из 759 площадок 647 располагаются в образовательных учреждениях региона: школах, вузах, ссузах, колледжах и лицеях. Планируется, что в этом году регионе напишут «Диктант Победы» почти 50000 человек.  Для сравнения: в прошлом году в акции на территории Самарской области приняли участие 8 928 человек.

В Самаре главная площадка «Диктанта Победы» будет находиться на площади Куйбышева. Здесь примут участие глава города Елена Лапушкина, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, председатель думы г.о. Самара Алексей Дегтев. Свои знания об истории Великой Отечественной войны проверят депутаты всех уровней, известные самарские общественники, артисты и журналисты.

Вторая масштабная площадка находится на РКЦ «Прогресс».

Прямое включение из Музея Победы на Поклонной горе в Москве начнется в 14.30, начало «Диктанта» — в 15.00.

Обеспечивают соблюдение социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм волонтеры Победы.

Участники «Диктанта» должны за 45 минут ответить на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. Дополнительно еще 5 вопросов будут касаться истории Самары – запасной столицы.

Нововведение этого года — результат победителей этого конкурса будет приравнен к персональным достижениям в портфолио, которые сдают абитуриенты, поступающие в вузы. Высшие учебные заведения по решению Минобрнауки России будут добавлять баллы для абитуриентов, которые ответили на все 25 вопросов «Диктанта Победы».

Ответить на вопросы «Диктанта» можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в специальном мобильном приложении. Каждый участник должен быть зарегистрирован на сайте мероприятия, чтобы 3 сентября пройти тест на своем смартфоне.

Напомним, «Диктант Победы» в этом году приобретает масштабный характер: проверить свои знания о Великой Отечественной войне планируют более 1 миллиона человек в 75 странах мира. В 2020 году планируется задействовать не менее 8000 площадок для проведения «Диктанта Победы».

Писать диктант будут впервые на уникальных площадках: в заповедниках и этнопарках страны, в воинских частях и на военных объектах, в том числе за пределами России. Cвое участие в проведении акции «Диктант Победы» подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств «Диктант Победы» пройдет впервые. Также в проекте в этом году впервые участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

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