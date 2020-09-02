В Самарской области одаренные дети смогут получить гранты через портал Госуслуг

02.09.2020 11:45

С 1 сентября 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, или их законные представители смогут подать заявление на получение гранта в размере 125 тыс. рублей.

Предоставление грантов - часть федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. Реализацию нацпроекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров.

Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности - талантыроссии.рф.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант можно в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 года.

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября. При положительном решении в личный кабинет на портале придет договор на получение гранта, который необходимо подписать в электронном виде. После этого деньги поступят на банковский счет одним платежом. Деньги можно будет потратить на любые цели.