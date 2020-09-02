Проект «Внутри истории» возобновляет работу

02.09.2020 10:44

С 3 по 13 сентября 2020 года уникальный мультимедийный патриотический проект «Внутри истории» смогут посетить жители и гости Самары. Площадка проекта будет располагаться на площади им. Куйбышева.

Для посетителей областного патриотического проекта «Внутри истории», посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, пройдет культурная и интерактивная программа.

Ключевое событие интерактивной программы проекта «Внутри истории» – посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры, которая позволит стать «участником» событий Великой Отечественной войны и узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2. Также для посетителей будут работать интерактивный тач-стол, интерактивные информационные баннеры, которые активируются с помощью мобильного приложения, кинозал и фотозона. Тематическая выставочная экспозиция о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и работе куйбышевцев в тылу представит находки самарских активистов «Поискового движения России».

На торжественном открытии проекта 4 сентября в 15.00 жителям города Самары передадут Символическую капсулу, которая содержит пожелания из всех муниципальных образований, в которых уже прошел проект.

Кроме того, в преддверии открытия проекта - 3 сентября, - состоится возложение цветов к барельефу Скорбящей матери на площади Славы, посвященное окончанию Второй мировой войны. В честь присвоения Самаре звания «Город трудовой доблести» организаторы проекта 5 и 6 сентября проведут квест-игру «Куйбышев #ВнутриИстории».

На площадке проекта будут соблюдены все профилактические меры – посетителям выдадут маски и перчатки, установят диспенсеры с антисептиком. Помещение будет обрабатываться с помощью специальных средств. Посетители будут находиться на социально безопасной дистанции.

Напомним, проект «Внутри истории» стартовал 23 февраля 2020 года в Сызрани, также его смогли посетить жители и гости 4 муниципальных образований региона. В связи с пандемией реализация проекта была приостановлена. В планах организаторов до конца 2020 года посетить еще 14 городов и районов Самарской области. А в 2021 году посетить проект смогут жители еще 18 муниципальных образований региона.

Организаторами Самарского областного патриотического проекта являются Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского союза молодежи» в Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и администрации Губернатора Самарской области.