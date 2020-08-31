Строительство жилья и ремонт дорог в Самарской области идет с опережением графика

31.08.2020 14:15 Читали 135

В субботу, 29 августа, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по вопросам социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа. Участие в нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Главы регионов Приволжья. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

На совещании обсудили реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы расселения аварийного фонда. Напомним, обеспечение граждан жильем Президент России Владимир Путин назвал одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из ключевых направлений развития страны в среднесрочной перспективе.

«Президент страны и Председатель Правительства уделяют огромное внимание строительной отрасли, за что им огромное спасибо. Я уверен, что строительная отрасль должна становиться драйвером развития экономики», – подчеркнул вице-премьер, обращаясь к участникам совещания. По его мнению, субъекты ПФО в целом работают хорошими темпами. «По жилью показатели округа выше, чем общероссийские. В Приволжском федеральном округе одни из самых высоких показателей исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: кассовое освоение – 55,6%, в то время как по России в целом 48,1%. Процент выполнения дорожных работ в округе составляет 71,4 %, по России – 67,4%», – озвучил данные Марат Хуснуллин.

В свою очередь, Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что сегодня регионы ПФО преодолевают негативные последствия, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции. Восстанавливается строительная отрасль, которая является одним из драйверов развития субъектов страны.

«Большое внимание на площадке округа мы уделяем мониторингу достижения целевых показателей и результатов реализации проектов, их финансового обеспечения. Видим, что есть определенные проблемы и быстро меняется экономическая ситуация. Большая работа проводится по дебюрократизации. На встрече с Правительством Президент это отмечал. Поэтому понимание тех изменений, которые происходят, и тех задач, которые стоят, на мой взгляд, – один из ключевых вопросов развития регионов на данный момент. Я уверен, что сегодняшнее совещание станет важным шагом к достижению и реализации этой цели», – отметил Полпред.

Строительная отрасль Самарской области продолжает динамично развиваться, даже несмотря на возникающие экономические трудности, связанные с ограничениями последних месяцев из-за пандемии. За счет грамотной организации работ удалось сохранить темпы возведения жилья и социальных объектов – школ, детских садов, больниц, спорткомплексов. В Самарской области на сегодняшний день возводится 56 социальных объектов, из которых 33 будут введены в эксплуатацию к концу этого года.

Говоря о строительстве жилья, можно отметить, что за первые семь месяцев 2020 года в регионе введено 634 тысячи квадратных метров жилья – это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время на территории Самарской области 59 компаний ведут строительство по 83 проектам, общая площадь которых составляет более полутора миллионов квадратных метров.

Что касается нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», то Самарская область уже второй год занимает лидирующие позиции в округе, показывая хорошие темпы и высокое качество выполнения работ.

На данный момент ремонт и реконструкция магистралей региона выполнены более чем на 80%. До конца этого года нацпроектом предусмотрен ремонт 304 км дорог, в том числе 41,6 км дорог в Самаре, 17,2 км – в Тольятти. Высокими темпами ведется строительство второго этапа мостового перехода «Самарский» в створе улицы Фрунзе областной столицы, реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, возведение моста через реку Сок.

«Самарская область находится на хорошем счету, мы практически везде идем с опережением графика, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – У нас по всем направлениям работы показатели – и освоения средств, и выполнения физических объемов – выше средних по России. По целому ряду направлений мы находимся в лидирующей группе регионов в Российской Федерации, что положительно было отмечено на совещании».