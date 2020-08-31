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В Самаре увековечили память генерал-лейтенанта Арона Карпоносова

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В рамках проекта Российского военно-исторического общества «Историческая память» состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме на Чапаевской,180 в Самаре, где жил генерал-лейтенант Советской Армии Арон Карпоносов.

С 26 июля 1940 года Карпоносов возглавлял Управление по укомплектованию войск Генерального штаба РККА. В годы войны был начальником Главного организационно-мобилизационного управления – первым заместителем начальника Генерального штаба. В его ведении находились вопросы организационной структуры всех родов войск, планирование укомплектования фронтов, контроль готовности резервов и наличия обученного маршевого пополнения. Также он отвечал за дислокацию и учёт численности войск в военных округах, учёт потерь на фронтах.

После войны, являясь одним из руководителей ПриВО, генерал-лейтенант Карпоносов внёс значительный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, рост технического оснащения дислоцированных на территории округа частей и соединений, усиление их маневренности, улучшение оперативной подготовки командиров и штабов, повышение боевого мастерства личного состава. 

Под его руководством разрабатывались и внедрялись новые формы и методы обучения курсантов военно-учебных заведений, совершенствовалась учебно-материальная база военных училищ, развивалась военно-научная работа, в которую включились многие офицеры и генералы округа (в одном только 1956 году на основе выполненных научно-исследовательских работ и приобретённого опыта было издано на правах рукописей около 200 учебников, учебных пособий и памяток). При непосредственном участии генерал-лейтенанта Карпоносова подготовлен и проведён ряд учений окружного уровня с учётом опыта Великой Отечественной войны и применением новейших на то время вооружений и военной техники.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, Помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, представители ветеранского сообщества. 

Также в Самару приехал внук генерал-лейтенанта — олимпийский чемпион по фигурному катанию 1980 года Геннадий Карпоносов.

 «Знаменательно, что в год юбилея Великой Победы мы открываем мемориальную доску нашему земляку генерал-лейтенанту Арону Гершевичу Карпоносову. Он один из тех, чья воля, характер сделали возможным победу нашей страны во Второй мировой войне. Суворов говорил, что война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. Я бы дополнил: она не заканчивается, пока мы не сделаем все возможное для увековечения памяти каждого из солдат, которые прошли эту войну. Открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань памяти не только нашему уважаемому земляку, но и всем тем, кто прошел тяжелые годы войны, кто обеспечил спокойную мирную жизнь и отстоял свободу и независимость нашей страны», — отметил, приветствуя почетных гостей, Виктор Кудряшов. 

Владимир Мединский также подчеркнул важность сохранения памяти обо всех людях, отдавших труд, знания, жизнь, чтобы у нас был такой красивый город и такая красивая страна. «В этом доме жил больше 20 лет выдающийся человек, не такой прославленный, как его начальники — Василевский, Шапошников,  но он очень многое сделал для победы — много и честно работал. И наверное  во многом благодаря его хорошей и честной работе, знаниям, умениям тысячи, может быть, десятки тысяч солдат жизни сберегли — ведь заместитель начальника Генштаба планирует военные операции, как будут двигаться армии. А 90 процентов жителей об этом не догадываются. Поэтому очень хорошо, что в Самаре проходит такая кампания по восстановлению исторической памяти наших славных предков, которые связаны с этой землей, с вашей малой родиной, — подчеркнул Владимир Мединский. — Не только более знаменитых, прославленных, выдающихся, чьи бюсты мы открывали на Аллее маршалов, но и чуть менее знаменитых, но ничуть не менее важных, как генерал Карпоносов«.

Геннадий Карпоносов поблагодарил всех за оказанную честь: «То, что происходит сегодня, огромная честь и ответственность — открытие мемориальной доски моему деду. Он ушел из жизни, когда мне было 16. Для меня он всегда был эталоном того, каким должен быть человек, не только офицер — Человек с большой буквы,  честный, порядочный, с твердым характером, железной волей. В нашей семье, когда мы все вместе собирались за столом, когда дедушка и бабушка еще были с нами, главным был тост, чтобы то, что было с 41-го по 45-й, никогда больше не повторилось. И то что, сейчас некоторые пытаются принизить заслугу Советской Армии в победе в Великой Отечественной войне, считаю, просто недопустимо, потому что  то, что сделал Советский Союз, от рядового до маршала, — они отдали все этой Победе»

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