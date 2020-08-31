Определены победители молодежного форума ПФО «iВолга-2020»

31.08.2020 11:10 Читали 197

В пятницу, 28 августа, завершился самый значимый и масштабный молодежный форум в Приволжском федеральном округе «iВолга-2020». В этом году поступило 13457 заявок на участие. По итогам их рассмотрения конкурсная комиссия отобрала 3607 резидентов.

Впервые за 8 лет проведения форума из-за пандемии коронавируса «iВолга» прошла в дистанционном формате. Несмотря на это интерес, у молодежи только вырос: число зрителей составило более 65 тысяч человек, а количество просмотров образовательного контента превысило 600 тысяч.

В заключительный день проведения форума состоялась итоговая панельная дискуссия, участие в которой приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Главы других субъектов округа. Вместе с резидентами они подвели итоги «iВолги» и обсудили тренды молодежной политики в формате вопрос-ответ.

«Мы, к сожалению, не собрались на Мастрюковских озерах – красивейших местах Самарской области, но уверен, мы сделаем это в следующем году, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам форума. – Самое главное, нам удалось сохранить дух «iВолги», товарищеское общение, даже несмотря на тысячи километров, которые разделяют участников форума. Удалось сохранить мощнейшую образовательную программу, неформальное общение между участниками и синергию идей и смыслов, которые всегда наполняют наш форум».

Губернатор отметил, что участники форума в этом году потеряли возможность увидеть волжские закаты, посидеть у костра на Мастрюковских озерах, но зато взамен приобрели новые навыки. «Несмотря на расстояния, мы можем быть вместе: генерировать идеи и претворять их в жизнь на благо каждого региона-участника, на благо Приволжского федерального округа и великой Родины – России», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил Полпреда за его постоянную поддержку, кураторство форума. В свою очередь, Игорь Комаров отметил, что организаторы, принимая решение о проведении «iВолги» в дистанционном формате в непростых условиях пандемии, не ошиблись. «На мой взгляд, можно смело утверждать, что форум действительно состоялся, – подчеркнул Полпред. – Я лично следил за тем, что происходит на форуме и видел вашу активность. Уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры, сделали это».

Своими знаниями с резидентами «iВолги» поделились более 300 экспертов в 4 образовательных сменах, блоке на развитие Soft Skills, культурной и спортивной программах. «Никогда еще такая ситуация, в которой мы все оказались, не давала такое количество возможностей», – подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

В рамках образовательной программы смены «Наука и цифровые технологии» прошла III научно-практическая конференция «Образование и наука: возможности для молодежи». В этом году она собрала более 90 заявок со всей России. Тексты и видеофайлы докладов участников размещены на сайте форума. По итогам конференции будет сформирован сборник тезисов актуальных исследований молодых ученых и инноваторов России в сфере цифровой трансформации, современной науки и образования.

На смене «Наша Победа» был объявлен конкурс идей Окружной патриотической акции. Идея победителя станет основой для всех регионов ПФО осенью 2020 года.

Резиденты смены «Территория для жизни» были объединены в режиме онлайн в команды для совместной проработки проектов преобразования своих территорий. Участники обсудили урбанистические, экологические события, формирование локальной идентичности и сопричастности, разработали механизмы привлечения активистов и освещения мероприятий.

В каждый проект смены «Мой бизнес» были интегрированы обучающие мероприятия: опросы, сбор обратной связи, балльная система оценки качества материала. Так, например, в рамках проведения мастер-класса «Как найти ключевой показатель и увеличить прибыль в 5 раз» от федерального эксперта по финансам успешно прошел тематический квиз, по итогам которого два победителя получили в подарок обучение на специальных курсах консалт-бюро «Нескучные финансы».

В программе культурно-досуговых мероприятий ежедневно проходили зарядки, завтраки с шеф-поваром, чат-рулеты; состоялись онлайн-концерт, иммерсивный спектакль, онлайн-квест, квиз, мастер-классы.

Ключевое внимание на форуме уделялось организации и проведению патриотических мероприятий в честь Года Памяти и Славы в Российской Федерации.

«Опыт, который получен на этой «iВолге» 2020-го года, мы планируем использовать при реализации других окружных общественных проектов», – отметил Игорь Комаров.

«Мне кажется, что в следующем году «iВолга», как один из старейших форумов в нашей стране, состоится уже в очном формате и нам удастся совместить те практики, которые в этом году мы наработали, и те традиции, которые у форума есть. Недаром на протяжении многих лет «iВолга» собирает талантливую молодежь», – сказал в Александр Бугаев.

В ходе беседы участниками форума поднимались вопросы трудоустройства, дистанционного образования, говорили и о возможностях самореализации в малых городах, о коронавирусе и многом другом.

Так, например, отвечая на вопрос о борьбе с распространением инфекции, Игорь Комаров отметил огромную роль волонтеров в этой работе. «Приятно, что многие, особенно молодежь, включились в это движение. Только в Приволжском федеральном округе к этой работе было привлечено около 24 тысяч молодых людей. Мы отслеживали ситуацию по регионам – по доставке медикаментов и продуктов пожилым людям, по работе call-центров, студенты-медики как откликнулись. Практически все регионы ПФО активно вели эту работу, только в Самарской области около 8 тысяч добровольцев были вовлечены в оказание помощи нуждающимся».

Дмитрий Азаров рассказал, что уже в марте, когда регион столкнулся с коронавирусной инфекцией, в Самарской области начали работу волонтерские отряды, открылся call-центр. 105 тысяч заявок было отработанно по телефонным звонкам. За это время добровольцами было доставлено 473 тонны продуктов жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Волонтеры в общей сложности отработали 355 тысяч часов. «Это очень разные люди – и студенты, и учащиеся, и медики, и таксисты, и повара, и предприниматели, и многие другие люди, которые включились в работу на безвозмездной основе», – подчеркнул Губернатор Самарской области.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, делясь своими впечатлениями от форума, отметил: «Конечно, Самара forever! Дмитрий Игоревич, тому как вы умеете презентовать волжские просторы, нам всем надо поучиться! Мы всегда активно участвовали в «iВолге», в этом году от нашей области в форуме принимали участие 150 нижегородцев. То, что у нас был серьезный конкурс – 4 заявки на место, говорит о том, что форум удался. Самарская область, несмотря на пандемию, справилась с задачей, за это вам огромное спасибо!».

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подчеркнул: «iВолга» — одна из самых эффективных площадок для молодежи. И вот почему: все предыдущие годы участники форума из нашей республики привозили оттуда не только вдохновение и знания, но и деньги на реализацию своих проектов».

После дискуссии были объявлены имена победителей Всероссийского конкурса проектов и конкурса проектов Фонда гражданского общества ПФО. Впервые в этом году появились дополнительные возможности оценки активности участников через введение системы рейтинга, который формировался по двум категориям: индивидуальный и региональный.

Начисление баллов осуществлялось за прохождение всех этапов образовательной программы, а также за участие в событиях или победу в конкурсах, в том числе в конкурсе проектов.

Самарская область по итогам работы форума стала лидером среди субъектов ПФО по среднему баллу рейтинга резидентов «iВолги». Кроме того, самарцы стали лучшими по количеству и качеству выигранных грантов в конкурсе Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. Они получили поддержку на реализацию девяти проектов. Также участникам Самарской делегации удалось заполучить три гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи.

Всего в этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 млн рублей.