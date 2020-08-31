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Страховой Дом ВСК начал продажи ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка

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Сбербанк запустил онлайн-продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через свой маркетплейс на сайте или в приложении Сбербанк Онлайн. В нем можно приобрести как полис ОСАГО, так и сервисный продукт помощи автовладельцам на дороге. Партнером проекта выступили Страховой Дом ВСК и ряд других страховых компаний.

Для оформления полиса через маркетплейс автомобилисту понадобятся СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) или ПТС (паспорт транспортного средства), а также свой паспорт и водительское удостоверение. На розничной интернет-площадке есть возможность рассчитать и сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент "аварийности", получить скидку за безаварийную езду и приобрести полис. Поскольку авторизация осуществляется по Сбербанк ID, при оформлении договора не нужно вводить персональные данные: клиент попадает уже в предзаполненную форму. Оформленный полис выбранной страховой компании будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно - достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране мобильного телефона. При желании автовладелец может распечатать электронный полис на обычной бумаге.

Сервис по дистанционному выбору и покупке полиса ОСАГО стал доступен благодаря принятому в конце апреля закону, снявшему ограничения на полноценную продажу страховых продуктов с привлечением высокотехнологичных партнеров, использующих онлайн-площадки.

"Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с измененным законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить онлайн. При этом на площадке с участием партнеров выстроен полный клиентский путь - от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса. В ближайшее время на маркетплейсе также будет реализована продажа полисов автоКАСКО. Кроме того, в будущем планируется настроить работу интернет-площадки так, чтобы предложение об оформлении или продлении автостраховки поступало клиентам при возникновении у них такой необходимости", - отметила Катрин Соомре, директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Блока "Благосостояние" ПАО Сбербанк.

"Страховой Дом ВСК и Сбербанк связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Наши партнеры всегда идут в ногу со временем и реализуют прогрессивные и технологичные сервисы. Мы уверены, что новый маркетплейс будет крайне востребован у автовладельцев благодаря удобству использования и полноте предоставляемой информации. Розничная интернет-площадка создает еще больше возможностей для покупки автостраховки в соответствии с индивидуальными потребностями каждого автовладельца", - прокомментировала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

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