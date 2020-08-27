Поезда между Самарой и Москвой смогут ходить быстрее

Протяженность отремонтированного участка составила 30 км. По нему каждые сутки проходит более 60 пар поездов.
Грузовые поезда также смогут ходить быстрее — их скорость вырастет с 80 до 90 км/ч.
Как сообщает Куйбышевская жд, на перегоне Сура — Воеводское, который расположен на главном ходу поездов, курсирующих между Самарой и Москвой, завершен капремонт. Благодаря этому пассажирские поезда смогут развивать скорость до 140 км/ч вместо прежнего предела до 120 км/ч.
Протяженность отремонтированного участка составила 30 км. По нему каждые сутки проходит более 60 пар поездов.
Грузовые поезда также смогут ходить быстрее — их скорость вырастет с 80 до 90 км/ч.