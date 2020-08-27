Поезда между Самарой и Москвой смогут ходить быстрее

27.08.2020 11:40 Читали 21

Как сообщает Куйбышевская жд, на перегоне Сура — Воеводское, который расположен на главном ходу поездов, курсирующих между Самарой и Москвой, завершен капремонт. Благодаря этому пассажирские поезда смогут развивать скорость до 140 км/ч вместо прежнего предела до 120 км/ч.