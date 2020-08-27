Здание Газбанка в Самаре продано за 363,1 млн рублей

Также часть имущества бывшей кредитной организации приобрел Антон Солдатов за 7 701 435,00 руб.
Напомним, в июле 2018 года Центральный банк РФ отозвал лицензию у самарского АОАКБ “ГАЗБАНК”. Поводом для этого стали неоднократные нарушения требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В сентябре 2018 года арбитражный суд Самарской области признал эту кредитную организацию банкротом.
Позже в отношении руководства АО АКБ “ГАЗБАНК” было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ в связи с выводом активов банка на 7 млрд рублей.
Сообщалось также, что на расчеты с кредиторами организации первой очереди направлено 888 млн рублей.