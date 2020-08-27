Здание Газбанка в Самаре продано за 363,1 млн рублей

27.08.2020 09:36 Читали 21

По итогам торгов здание, в котором располагался бывший Центральный офис Газбанка на ул. Молодогвардейской, 224, продано. Его приобрело общество с ограниченной ответственностью “Молодогвардейская”. Бывший центральный офис Газбагка приобретен за 363 105 247,60 руб.

Также часть имущества бывшей кредитной организации приобрел Антон Солдатов за 7 701 435,00 руб.

Напомним, в июле 2018 года Центральный банк РФ отозвал лицензию у самарского АОАКБ “ГАЗБАНК”. Поводом для этого стали неоднократные нарушения требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В сентябре 2018 года арбитражный суд Самарской области признал эту кредитную организацию банкротом.

Позже в отношении руководства АО АКБ “ГАЗБАНК” было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ в связи с выводом активов банка на 7 млрд рублей.

Сообщалось также, что на расчеты с кредиторами организации первой очереди направлено 888 млн рублей.