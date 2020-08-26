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В Самаре состоится конференция "Корпоративная социальная ответственность бизнеса в эпоху перемен"

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В пятницу, 28 августа, в 12.00 представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области в партнерстве с информационным порталом "Волга Ньюс" проводит конференцию "Корпоративная социальная ответственность бизнеса в эпоху перемен". Увидеть выступления экспертов можно будет в ходе онлайн-трансляции на портале "Волга Ньюс".

Цель мероприятия — проанализировать опыт реализации программ корпоративной социальной ответственности, полученный в период пандемии коронавируса и строгих ограничений, обсудить взаимодействие бизнеса и власти, представить лучшие практики.

Особенности волонтерской деятельности в условиях карантина, как в этом помогают цифровые технологии, как компании адаптировали ежегодные добрые проекты к новым условиям, как меняется взаимодействие органов власти и компаний, благотворителей и фондов при реализации корпоративной социальной ответственности, какие проекты можно реализовать совместными усилиями — эти и другие темы раскроют эксперты от власти, бизнеса, государственных и некоммерческих организаций.

Ожидается участие руководителя департамента по делам молодежи Сергея Бурцева, представителей министерства образования и науки Самарской области, директора Межрегиональной молодежной общественной организации "Инклюзивный Ресурсный Центр" Алексея Транцева, гостей от Самарского университета, Совета по развитию добровольчества, компаний "МегаФон", "Балтика", "Росбанк", ФМИ в России, "Данон Россия", Куйбышевская железная дорога, "Экостройресурс", Центр "Персонал-эксперт" и других.

О федеральном проекте "Добрые дела бизнеса" расскажет Анна Бушлякова, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

Конференция пройдет в очном и онлайн форматах.Стать участником-слушателем конференции можно, открыв 28 августа в 12.00 (по смр) онлайн-трансляцию на портале "Волга Ньюс".

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Назад. 26 августа 2020
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