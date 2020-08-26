ПСБ зафиксировал тенденцию к восстановлению торговых оборотов после пандемии

26.08.2020 10:57 Читали 41

За июль торговые обороты российского бизнеса выросли на 22% и превысили показатели марта, который отличался потребительской активностью: когда россияне, опасаясь ухудшения экономической ситуации на фоне распространения пандемии COVID-19, активно закупали товары первой необходимости, бытовую технику и продукты.

Июльская динамика позволяет делать выводы о тенденции к восстановлению розничной торговли и потребительской активности после коронакризиса. Такую картину показало исследование ПСБ, проведенное на основе обобщенных данных по торговым оборотам 15 000 компаний и индивидуальных предпринимателей — клиентов ПСБ по торговому эквайрингу.

В июле наибольшие темпы роста также продемонстрировали продовольственные товары — торговые обороты в сегменте "Продуктовые магазины" выросли на 24% по сравнению с "докоронавирусным" мартом.

Сфера "Салоны красоты" в июле показала скромный рост в 9%, что может быть связано как с более осторожным поведением людей на фоне пандемии, так и продолжением режима удаленной работы во многих компаниях. Оказывает влияние на обороты индустрии красоты и затянувшийся дачный сезон, который многие россияне открыли еще в апреле в связи с режимом самоизоляции.

Небольшой рост на 4 процента в сфере "Техника" объясняется тем, что эта сфера в текущем году прошла уже две волны потребительского спроса. В марте — когда люди, опасались роста курса доллара, и в апреле — когда переход на удаленный режим работы вызвал всплеск спроса на ноутбуки и офисную технику, которую покупали для выполнения работы из дома.

На фоне общей тенденции к росту оборотов самое большое падение показал сегмент "Аптеки" — минус 43%. Это обусловлено как сезонным фактором: летом респираторными заболеваниями болеют меньше, так и завершением ажиотажного спроса на маски и антисептики. Однако осенью можно ожидать роста оборотов данной сферы.

Не смог восстановить докоронавирусные обороты сегмент "Туризм" — минус 14% по сравнению с мартом 2020 года, что было ожидаемо на фоне действующих во многих странах ограничений на внешний туризм. Кроме того, многие отказываются от дальних поездок, пытаясь минимизировать контакты и риски заражения коронавирусной инфекцией.

В целом анализ торговых оборотов, проведенный ПСБ, позволяет говорить о восстановлении потребительской активности, которая сопровождается изменением структуры спроса — быстрее всего россияне восстанавливают прежний уровень расходов на продукты.