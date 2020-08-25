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ПСБ совместно с Минобороны запустил уникальный сервис по тестированию уровня финансовой грамотности военнослужащих

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ПСБ совместно с Военным университетом МО РФ и Министерством обороны разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих.

Оценка проводится на основе онлайн-тестирования, которое позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений.

Система тестирования состоит из трех блоков:

  • Теста для оценки общего уровня теоретических знаний в области финансового планирования, накоплений и сбережений, кредитования и финансовой безопасности;
  • Теста, определяющего способность принимать взвешенные финансовые решения, применять имеющиеся знания для оценки финансовых рисков;
  • Теста, который позволяет оценить, как эмоциональное состояние человека влияет на его финансовые решения.

По итогам тестирования система формирует результат в формате рекомендаций по каждому блоку с визуальным отражением на экране текущего уровня финансовых знаний человека.

"Стратегическая цель проекта "Финансовая грамотность", который ПСБ реализует совместно с Минобороны, — обеспечить финансовое благополучие военнослужащих. Благополучие начинается с умения принимать верные финансовые решения и оценивать риски. В гражданской жизни эти навыки формируются естественным образом — люди обращаются в банки, оформляют кредиты, консультируются, но армия — это служба 7 дней в неделю, зачастую в отдаленных воинских частях, где до ближайшего банка могут быть десятки километров. При этом надо учитывать, что все военные начинают службу в очень молодом возрасте, курсантами или рядовыми срочной службы, не успев получить опыт управления личными финансами. Разработанная специалистами ПСБ и Минобороны система тестирования позволяет военнослужащим устранить пробелы в практических финансовых знаниях. Уникальность этой системы в том, что она не просто оценивает уровень финансовой грамотности, но и выявляет факторы риска", — комментирует Екатерина Матвеева, руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ.

Автоматизированный тестовый комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих представлен в рамках VI Международного военно-технического форума "Армия — 2020". Посетители форума могут пройти тестирование и получить его результаты на стенде Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

До конца года ПСБ совместно с Минобороны планируют запустить пилотный проект по использованию комплекса в ряде воинских частей. В перспективе тестовый комплекс оценки финансовой грамотности может быть интегрирован в другие программы повышения финансовой грамотности военнослужащих, реализуемые Министерством обороны и Военным университетом МО РФ.

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Назад. 25 августа 2020
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