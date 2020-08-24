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Началась регистрация на онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им"

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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им". К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Регистрация продлится до 9 ноября 2020 года.

Чемпионат стартует 10 ноября и пройдет в режиме онлайн на сайте проекта "Изучи интернет — управляй им", где всем зарегистрированным участникам будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — интернет-культура. Наборы заданий охватывают цифровые субкультуры, сетевой этикет и сленг, промышленную революцию 4.0 и цифровую экономику, а также трансформацию профессий в эпоху новых технологий, теорию поколений и киберграмотность. Кроме того, один из наборов связан с темой многоязычности в интернете: участникам предстоит разобраться с критериями универсального принятия многоязычных доменных имен (IDN) и адресов электронной почты (EAI), а также попробовать себя в роли кодировщиков.

Подготовка к соревнованиям для зарегистрированных участников пройдет осенью на официальных страницах проекта "Изучи интернет — управляй им" в Facebook и "ВКонтакте". Первые баллы за участие в онлайн-чемпионате можно получить сразу после регистрации: для этого необходимо выполнить дополнительное задание — подготовить инфографику по мотивам образовательных игр проекта "Изучи интернет — управляй им" или опубликовать новость о проведении чемпионата в соцсетях или на сайте учебного заведения.

Итоги онлайн-чемпионата организаторы подведут 8 декабря 2020 года. Игроки, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, получат дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, смарт-часы, 3D-ручка или bluetooth-наушники), а также сертификаты на обучение на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей" сроком на три месяца. Участников онлайн-чемпионата, не занявших призовые места, ждут именные электронные сертификаты.

IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им" проводится при информационной поддержке фонда "Разумный интернет", РОЦИТ, РАЭК и "Разумного журнала".

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Назад. 24 августа 2020
Началась регистрация на онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им"
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