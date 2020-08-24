Чистая прибыль ПСБ в первом полугодии 2020 года составила 7,4 млрд рублей по МСФО

24.08.2020 12:39 Читали 10

"В первом полугодии 2020 года ПСБ продемонстрировал устойчивую динамику основных доходов и объемов бизнеса. Оперативно отреагировав на вызовы пандемии COVID-19, мы приняли ряд мер, которые позволили минимизировать риски, трансформировали модели клиентского обслуживания, что позволило нам наращивать бизнес и повышать операционную эффективность даже в столь непростых условиях. Кредитный портфель ПСБ вырос с начала года на 17%, при этом основной рост пришелся как раз на второй квартал. Операционный доход банка увеличился более чем на 50% год к году. Взвешенная политика по управлению рисками позволила пройти сложный второй квартал без убытков. Будучи социально ответственным банком, ПСБ реализовал комплекс мер поддержки клиентов в рамках как государственных, так и собственных программ. Уже в июне мы видим восстановление ряда отраслей экономики, что вселяет в нас умеренный оптимизм, однако мы будем придерживаться консервативной оценки рисков и во втором полугодии 2020 года", - прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за первое полугодие 2020 года увеличился на 30% год к году - до 32,3 млрд рублей - за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия 2020 года составила 2,8% по сравнению с 3,3% за аналогичный период 2019 года, что обусловлено более быстрой переоценкой портфеля ликвидных активов банка на фоне устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ.

Чистый комиссионный доход вырос на 24% год к году - до 9,7 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.

Операционный доход увеличился на 52% год к году - до 50,9 млрд рублей, что обеспечено как ростом регулярного бизнеса ПСБ, так и положительной переоценкой ценных бумаг во втором квартале 2020 года. Кроме того, в отчетном периоде банк получил единовременный доход в размере 7,6 млрд рублей по мировому соглашению с НПФ (конвертация депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 56% до 49%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю в первом полугодии 2020 года выросли до 4,5 млрд рублей, что почти в четыре раза выше, чем годом ранее, при этом основная сумма резервирования, как и ожидалось, пришлась на второй квартал 2020 года.

Активы банка с начала года увеличились на 2% - до 2 209 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2020 года (2019 год: 2162 млрд рублей). Основная статья прироста - кредитование крупных корпоративных клиентов.

Портфель ценных бумаг за первое полугодие 2020 года сократился на 20% - до 486 млрд рублей и по состоянию на 1 июля 2020 года составил 22% от активов, при этом доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 80% (2019 год: 28% и 86%, соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 17% и составил 1 259 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 июля 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 22% до 876 млрд рублей, объем портфеля МСБ и розницы - на 9% каждый до 109 млрд рублей и 269 млрд рублей соответственно. Основным источником роста розничного кредитного портфеля продолжает оставаться ипотечное кредитование (+12% за первое полугодие 2020 года), в результате доля ипотеки в розничном портфеле банка увеличилась с начала года с 67% до 69%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за первое полугодие 2020 года сократилась с 3,5% до 3,3%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с 90% до 91%. При этом во втором квартале 2020 года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации доля обесцененных кредитов выросла на 0,1 п.п., а объем реструктурированных ссуд по государственным и собственным программам на 1 июля 2020 года составил 5% от кредитного портфеля нетто.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 2% - до 1720 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась в первом полугодии 2020 года с 34% до 40%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов* составил 899 млрд рублей. Средства клиентов МСБ выросли по 11% - ­до 283 млрд рублей, средства розничных клиентов увеличились на 3% - до 538 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля 2020 года составил 235 млрд рублей (2019: 207 млрд рублей*), увеличившись на 28 млрд рублей за счет субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, и прибыли за отчетный период в размере 7 млрд рублей.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 июля 2020 года составил 11,8% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала - по 10,1% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).