СамГМУ покажет на фестивале "NAUKA 0+" увлекательный мир медицины

"Юный хирург" познакомит ребят с настоящими хирургическими инструментами, они научатся вязать хирургические узлы и накладывать швы на искусственной коже. На площадке "Юный офтальмолог" при помощи макета можно будет изучить строение глаза и провести опыты на настоящем макропрепарате (бычьем глазе). На станции "Юный травматолог" участники научатся накладывать основные виды повязок, изучат рентгеновские снимки и узнают, как выглядят на них переломы. "Юный микробиолог" предложит изучить мир под микроскопом. А на площадке "Помоги пострадавшему" ребят научат оказывать первую помощь.
Современные медицинские технологии продемонстрирует площадка "Виртуальный хирург": с помощью очков виртуальной реальности участники смогут провести настоящую трахеостомию — хирургическую операцию, которая требуется при непроходимости верхних дыхательных путей. Ни один пациент не пострадает!
Изучению химии будут посвящены площадка "Менделеев", где ребята на скорость соберут паззл — таблицу Менделеева, и "Увлекательный мир химии" — здесь можно научиться писать тайные послания, узнать, почему масло не смешивается с водой, и самим делать химические опыты. Также участников ждет розыгрыш призов и красочная фотозона.
Посмотреть расписание недели "Физика медицины" можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: vk.com/festivalnauki63.
Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", Самарский государственный медицинский университет. Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".