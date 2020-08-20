СамГМУ покажет на фестивале "NAUKA 0+" увлекательный мир медицины

20.08.2020 14:48 Читали 9

21 августа с 11:00 до 16:00 в рамках недели "Физика медицины" Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" в Самарском Ботаническом саду будут работать бесплатные интерактивные площадки Центра молодежного инновационного творчества "IТ-медицина" Самарского государственного медицинского университета. Тематические станции "Юный хирург", "Юный офтальмолог", "Юный травматолог", "Юный микробиолог" ждут в том числе самых маленьких участников — дошкольников. Также гости фестиваля смогут сами провести хирургическую операцию в виртуальной реальности.

"Юный хирург" познакомит ребят с настоящими хирургическими инструментами, они научатся вязать хирургические узлы и накладывать швы на искусственной коже. На площадке "Юный офтальмолог" при помощи макета можно будет изучить строение глаза и провести опыты на настоящем макропрепарате (бычьем глазе). На станции "Юный травматолог" участники научатся накладывать основные виды повязок, изучат рентгеновские снимки и узнают, как выглядят на них переломы. "Юный микробиолог" предложит изучить мир под микроскопом. А на площадке "Помоги пострадавшему" ребят научат оказывать первую помощь.

Современные медицинские технологии продемонстрирует площадка "Виртуальный хирург": с помощью очков виртуальной реальности участники смогут провести настоящую трахеостомию — хирургическую операцию, которая требуется при непроходимости верхних дыхательных путей. Ни один пациент не пострадает!

Изучению химии будут посвящены площадка "Менделеев", где ребята на скорость соберут паззл — таблицу Менделеева, и "Увлекательный мир химии" — здесь можно научиться писать тайные послания, узнать, почему масло не смешивается с водой, и самим делать химические опыты. Также участников ждет розыгрыш призов и красочная фотозона.

Посмотреть расписание недели "Физика медицины" можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: vk.com/festivalnauki63.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", Самарский государственный медицинский университет. Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".