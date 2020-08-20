"Ростелеком" запустил новую рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса

Коммуникационная платформа раскрывает тезис, как использование технологий "Ростелекома" дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса, в том числе в удаленном режиме, обеспечивая контроль, безопасность, управление, оперативные коммуникации, быстрое и таргетированное продвижение товаров и услуг.
Цель рекламной кампании — донести до владельцев малого бизнеса преимущества включения технологий "Ростелекома" в свою команду. В ролике показано практическое применение трех сервисов "Ростелекома" ("Виртуальная АТС", "Видеонаблюдение" и "Ростелеком Экраны"), их влияние на эффективность бизнес-процессов на примере одного из самых типичных видов малого бизнеса.
"Нашей задачей было продемонстрировать не отдельные B2B-продукты, а удовлетворение типичных и реальных потребностей предпринимателей. Интеграция наших технологий в команду освобождает время для предпринимателей, гарантирует высокую эффективность ведения бизнеса и индивидуализацию товаров и услуг. Мы также подчеркнули, что возможности B2B-решений от "Ростелекома" доступны на всей территории нашей страны и для любого вида бизнеса", — отметила вице-президент по маркетингу "Ростелекома" Инна Походня.
Рекламная кампания будет проходить в диджитал-каналах. Ролик доступен здесь.
Команда "Ростелекома":
Инна Походня — вице-президент по маркетингу;
Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;
Сергей Таболин — директор департамента продуктового маркетинга B2B;
Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;
Севиль Аннагельдыева — менеджер по маркетинговым коммуникациям.
Состав творческой группы:
POSSIBLE
Олег Пальчинский — Creative Director;
Анастасия Васильева — Account Director;
Ольга Ростоцкая — Head of Videoproduction.
STEREOTACTIC
Саша Медведко — продюсер;
Алексей Крупник — режиссер;
Денис Фирстов — оператор.