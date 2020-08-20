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На карте Самары скоро появится новый участок дороги

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В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компанией ООО "Автодоринжиниринг" ведется реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до 22-го Партсъезда (вторая очередь).

Заводское шоссе - это главная транспортная артерия промзоны Самары. Общая протяженность реконструированного дорожного полотна составит 3,086 км. Новая дорога призвана существенно разгрузить транспортные потоки, улучшить инфраструктуру и повысить транспортную доступность промышленных предприятий и других организаций, таких как молочный комбинат "Самаралакто" (филиал АО "Данон Россия"), ООО "Новый Эдем", магазин "Кувалда", автоцентр, ТЦ "ДиПорт", оптовый рынок "Бакалея", рынок "Норд", Самарский комбинат керамических материалов.

После реконструкции на Заводском шоссе преобразится не только дорога. Там оборудуют тротуары, парковки и автобусные остановки, установят пешеходные ограждения и сделают уличное освещение, переустроят железнодорожные переезды и устроят резинокордовое покрытие переездов.

На данный момент специалистами ООО "Автодоринжиниринг" устроено более 2,5 км дороги в нижних слоях асфальта с устройством ливневой канализации, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации. Приступили к обустройству тротуаров и прокладке коммуникаций для наружного освещения.

1 сентября откроется еще один участок дороги (XXII Партсъезда - пр. Мальцева), который соединит непосредственно сквозной проезд по Заводскому шоссе и поворот на пр. Мальцева, где расположены ряд промышленных предприятий и жилая зона.

К 15 сентября будет открыт сквозной проезд по Заводскому шоссе на всем протяжении. При этом будут выполнены работы по обустройству ливневой канализации на 3,1 км, переустройству водопровода диаметром 225 мм на трехкилометровом участке и водопровода диаметром 500 мм на 1,1 км. Кроме того, выполнят устройство новых водоотводных камер и переключений и новых пересечений водопроводов различного диаметра, пересекающих Заводское шоссе. Всего их запланировано 12. Также проведут переустройство футляров газовых труб.

В завершение работ по муниципальному контракту будут установлены дождевые решетки, выполнены устройство верхнего, завершающего слоя асфальтобетона, а также инженерное обустройство дороги, которое включает в себя установку перильных ограждений, озеленение участков, нанесение разметки согласно схем организации дорожного движения и установку новых светофоров.

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Назад. 20 августа 2020
На карте Самары скоро появится новый участок дороги

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