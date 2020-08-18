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Страховой Дом ВСК стал партнером Клуба директоров АНД в деревне Федора Конюхова

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Страховой Дом ВСК выступит в качестве партнера Клуба директоров АНД (Ассоциации независимых директоров). Мероприятие для представителей бизнес-сообщества пройдет с 20 по 23 августа 2020 года на территории Тульской области, в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова.

Во встрече примут участие топ-менеджеры Страхового Дома ВСК, а также представители руководства таких компаний, как Уралкалий, МТС, ЛАНИТ, Альфа Банк, РОСНАНО, Газпром, Промсвязьбанк, НЛМК, Норникель, World Class и др.

Для представителей бизнеса подготовлена насыщенная программа. Директоров ждут нетворкинг, групповые сессии, самопрезентации в неформальной обстановке. Топ-менеджеры смогут обсудить бизнес-процессы, обменяться знаниями и опытом, почерпнуть новую информацию. Участники совершат полет на воздушном шаре, пройдут зип-лайны и мастер-классы по выживанию в природе, посмотрят фильмы о путешествиях, также состоится трек по реке.

В заключительный день участники Клуба директоров АНД встретятся с Федором Конюховым. С ним они обсудят его путешествия, мировые рекорды и секреты преодоления себя.

Мероприятие позволит взглянуть на себя и работу с непривычного ракурса, а также вдохновит на свежие идеи и откроет для управленцев новые горизонты. Руководители смогут полностью перезагрузиться и набраться новых сил перед началом бизнес-сезона.

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Назад. 18 августа 2020
Страховой Дом ВСК стал партнером Клуба директоров АНД в деревне Федора Конюхова

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