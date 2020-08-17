Жители Самары выступили против застройки в парке Дружбы

17.08.2020 11:48 Читали 9

На месте американских горок хотят возвести спорткомплекс.

Аттракцион в парке Дружбы не работает уже несколько лет. В городской администрации сообщили, что сейчас подвели итоги публичных слушаний. На них поступила заявка о том, чтобы сменить зонирование участка на пересечении Запорожской и Дыбенко.



В частности, предложено построить на месте аттракционов спорткомплекс. Площадь участка составляет 20 140 квадратных метров.



Однако участники слушания по поводу новшества высказались отрицательно.