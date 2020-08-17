В Кировском и Промышленном районах Самары отключат горячую воду

В связи с этим подача ГВС будет приостановлена в периметре улиц:
Алма - Атинская, Путейская, Земеца, Береговая, проспект Кирова, Заводское шоссе, Советской Армии, Гагарина, 22 Партсъезда, пр.Кирова, Ново - Вокзальная, Нагорная, пр. Карла Маркса.
С 17 по 30 августа 2020 пройдут гидравлические испытания на сетях Самарской и Безымянской ТЭЦ.
В связи с этим подача ГВС будет приостановлена в периметре улиц:
Алма - Атинская, Путейская, Земеца, Береговая, проспект Кирова, Заводское шоссе, Советской Армии, Гагарина, 22 Партсъезда, пр.Кирова, Ново - Вокзальная, Нагорная, пр. Карла Маркса.