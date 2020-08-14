Фестиваль "NAUKA 0+" провел в Самаре неделю "Физика полета"

14.08.2020 19:14 Читали 16

В Самаре завершается одна из самых насыщенных тематических недель Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+". Гостей офлайн-площадок в Ботаническом саду ждали интерактивные выставки, научно-популярные шоу и мастер-классы, знакомство с парашютным спортом. Помимо этого все желающие приняли участие в тематическом онлайн-квизе, в виртуальном формате посетили предприятия АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов".

На открытии недели "Физика полета" участников фестиваля приветствовали научный руководитель Самарского университета им. Королева Евгений Шахматов и Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко. Партнер фестиваля "Роскосмос" представил видео-урок "Физика невесомости", записанный на высоте 400 км от Земли на Международной космической станции. В нем рассказывалось о физических явлениях, известных землянам только в теории, но хорошо знакомых космонавтам. Запись церемонии открытия и видео-урок доступны по ссылке.

Фрагмент видео-урока "Физика невесомости"

На тематической неделе участники фестиваля познакомились с историей ведущего предприятия российской ракетно-космической промышленности — АО "РКЦ "Прогресс", узнали о его совместных научных проектах с вузами самарского региона. А крупнейшее в России двигателестроительное предприятие "ОДК-Кузнецов" организовало онлайн-экскурсию.

34 команды из разных регионов России сыграли в онлайн-квиз на тему "Физика полета", подготовленный "Эйнштейн Party Самара" специально для фестиваля "NAUKA 0+"-2020. Победители необычной научно-популярной игры получили "умные" призы.

Мастер-класс "Технология производства материалов для ракет на примере теста"

Всю неделю в Ботаническом саду продолжали работу офлайн-площадки фестиваля. Команда Студенческого конструкторского бюро "RocketLAV" на интерактивном шоу демонстрировала, из чего состоит ракета, как ее собрать своими руками и запустить на высоту до 30 метров. На мастер-классе "Технология производства материалов для ракет на примере теста" даже самые маленькие участники фестиваля смогли познакомиться со сложнейшими технологическими процессами.

Большой интерес гостей площадок вызвали интерактивная выставка института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева и площадка "Механика космического полета" — здесь рассказывалось о разрабатываемых в стенах университета космических аппаратах, о миссиях и программах освоения космического пространства спутниками нано-класса. На выставке музея "Самара Космическая" участники фестиваля узнали, как формируется специальный рацион современных космонавтов, какие продукты исследователям космоса обязательно нужно употреблять в пищу, чтобы сохранить силы и здоровье.

Знакомство с парашютом от Федерации парашютного спорта Самарской области

Команда Федерации парашютного спорта Самарской области рассказала гостям офлайн-площадок, как преодолеть страх перед небом, предоставила возможность примерить настоящие десантные парашюты и научиться складывать их, проинструктировала всех заинтересованных, как попасть в сборную.

15 августа интенсивная фестивальная неделя завершится онлайн-лекцией "Яркая звезда С. П. Королева", на которой директор Музея авиации и космонавтики Самарского университета расскажет о самых значимых событиях в жизни выдающегося советского конструктора. Лекция будет доступна по ссылке vk.com/festivalnauki63.

Выставка космической еды от музея "Самара Космическая"

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Индустриальные партнеры — АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов". Партнеры фестиваля — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".