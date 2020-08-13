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Фестиваль "NAUKA 0+" собирает участников на бесплатный онлайн-квиз "Физика полета"

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Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" в Самаре совместно с "Эйнштейн Party" снова приглашает всех желающих на онлайн-квиз, который состоится 13 августа в 19:00. На этот раз тема игры — "Физика полета".

Что ждет участников? Два с половиной часа тренировки мышления, памяти и эрудиции в атмосфере научного драйва. В квизе примут участие несколько команд. По итогам игры победителей ждут "умные" подарки. С программой квиза, подготовленной "Эйнштейн Party" специально для фестиваля "NAUKA 0+", можно познакомиться здесь: vk.com/festivalnauki63. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.

"Как организаторы фестиваля "NAUKA 0+" мы понимаем, что сегодня популяризация науки требует новых подходов. Наш научно-популярный онлайн-квиз — это возможность прикоснуться к науке на понятном материале, открыть и узнать для себя что-то новое, поработать интеллектуально в команде. Онлайн-формат игры не привязывает участников к конкретному месту — принять участие в квизе может любой желающий с доступом в интернет", — поясняет исполнительный директор фестиваля в Самарской области Галина Рогожина.

Календарь, прямые трансляции и записи всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь: samara.festivalnauki.ru.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Индустриальные партнеры — АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов". Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 13 августа 2020
Фестиваль "NAUKA 0+" собирает участников на бесплатный онлайн-квиз "Физика полета"
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