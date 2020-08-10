Фестиваль "NAUKA 0+" открывает неделю "Физика полета"

10.08.2020 15:54 Читали 11

Узнать новое о невесомости и нано-спутниках, побывать на уроке в космосе, самостоятельно собрать и запустить ракету, попробовать космическую еду, провести испытание двигателя ракеты при помощи компьютерного моделирования — все это и многое другое смогут жители Самары на неделе "Физика полета" в рамках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+".

Официальное онлайн-открытие тематической недели "Физика полета" состоится 11 августа в 12:00 в "Точке кипения" Самарского университета им. Королева. С приветственным словом к участникам фестиваля выступят научный руководитель Самарского университета Евгений Шахматов и летчик-космонавт, герой РФ Олег Кононенко. Затем организационный партнер фестиваля "Роскосмос" проведет видео-урок "Физика невесомости", записанный в космосе! Присоединиться к трансляции можно по ссылке vk.com/festivalnauki63.

На тематической неделе участники фестиваля подробно познакомятся с историей одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности — АО "РКЦ "Прогресс", и узнают о его совместных научных проектах с вузами самарского региона. Также всех желающих ждет онлайн-экскурсия и научно-популярная лекция от ПАО "ОДК-Кузнецов", крупнейшего в России двигателестроительного предприятия. Партнер фестиваля "Эйнштейн Party Самара" проведет познавательный онлайн-квиз на тему "Физика полета". На онлайн-лекции "Яркая звезда С. П. Королева" директор Музея авиации и космонавтики Самарского университета расскажет о самых значимых событиях в жизни выдающегося советского конструктора.

С 10 по 14 августа с 11:00 до 16:00 в Ботаническом саду будут работать оффлайн-площадки фестиваля. На интерактивном шоу от "СКБ RocketLAV" самарцы узнают, из чего состоит ракета, как ее собрать своими руками и запустить на высоту до 30 метров. Как выглядят настоящие авиационные и ракетные двигатели, можно увидеть на интерактивной выставке института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева. На площадке "Механика космического полета" посетители познакомятся с космическими аппаратами, разрабатываемыми в стенах Самарского университета, узнают о миссиях и программах освоения космического пространства спутниками нано-класса. Музейно-выставочный центр "Самара Космическая" расширит представление участников фестиваля о питании современных космонавтов и предложит попробовать настоящую космическую еду. Федерация парашютного спорта Самарской области расскажет гостям оффлайн-площадок, как преодолеть страх перед небом, продемонстрирует настоящий парашют и даст инструкцию, как попасть в сборную.

Подробную программу недели "Физика полета" и всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь: samara.festivalnauki.ru.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Индустриальные партнеры — АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов". Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара", интернет-журнал "Другой Город".