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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Фестиваль "NAUKA 0+" выходит в офлайн

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3 августа в Ботаническом саду Самарского университета им. Королева начинают работать офлайн-площадки Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+". С понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00 можно принимать участие в увлекательных научных шоу, мастер-классах, посещать интерактивные выставки. Все мероприятия бесплатные и не имеют возрастных ограничений.

В числе офлайн-мероприятий фестиваля — интерактивное шоу научно-популярного проекта "Умная Самара". Организаторы наглядно покажут школьникам и их родителям, что физика и химия так же интересны, как мультфильмы и блокбастеры, а проведение научных экспериментов — процесс не менее увлекательный, чем компьютерные игры.

Для аудитории 6+ библиотека Самарского университета им. Королева представит выставку "Наука вокруг нас", на которой собраны занимательные книги с задачами на развитие логики и творческого мышления, научными опытами, головоломками, рассказами о научных открытиях. Самые маленькие участники научатся самостоятельно проводить простые эксперименты и делать научные игрушки своими руками.

В конце недели участников "Науки 0+" ждет "залипательная" химия — опыты, от которых сложно оторвать глаз: разность плотностей в жидкости, изменение растворимости вещества с температурой, необыкновенное поведение некоторых веществ в разных агрегатных состояниях и многое другое.

Директор Ботанического сада Светлана Розно о летней площадке офлайн-мероприятий фестиваля "NAUKA 0+" в Самаре.

Онлайн-мероприятия фестиваля также продолжаются! На научно-популярной лекции "Связь со Вселенной" желающие смогут увидеть, как осуществляется сопровождение полета двух малых космических аппаратов "АИСТ" совместной разработки АО "РКЦ Прогресс" и Самарского университета им. Королева. На лекции-стендапе "Единство наук" участники фестиваля проследят развитие научной мысли от истоков до современности, узнают, как разные отрасли науки связаны между собой. На мастер-классе от основополагающей технологической кафедры Самарского университета "Обработка металлов давлением" будет показан процесс создания оболочки летательного аппарата. Создатель просветительского сайта "Физика от физика" Юрий Коваленок поделится личным опытом создания проектов с использованием альтернативных источников энергии, а также обозначит цели для написания исследовательских работ для школьников, студентов и аспирантов в этой отрасли.

Календарь, фотоотчеты и записи всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь: samara.festivalnauki.ru.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара", "Умная Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара", интернет-журнал "Другой Город".

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Назад. 03 августа 2020
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