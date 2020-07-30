В Самарской области займутся развитием регби

30.07.2020 10:19 Читали 7

Сборная команда Самарской области по регби начала официальную, очную подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба регбийного клуба "Самара". Заявляется об участии в трех дисциплинах официальных состязаний. Первый выезд на соревнования состоится уже в пятницу, 31 июля.

Для самарских болельщиков самым важным событием в соревнованиях будет второй тур чемпионата высшей лиги, который пройдет 3 и 4 октября на нашем домашнем стадионе "Локомотив" (Самара, ул. Агибалова, 7). В нем примут участие 10 команд из разных регионов. Финальную точку в соревнованиях сезона 2020 года поставят на Кубке России по регби-7, который пройдет с 7 по 8 ноября в Сочи.

Отметим, что регби является одним из самых зрелищных и популярных игровых видов спорта в нашей стране. В России зарегистрированы 365 клубов и 21670 регбистов. Развитием этого направления занимаются как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в Самарской области поддержку нашим регбистам оказывает ГК "Эковоз". В начале 2020 года между компанией и Федерацией регби России была достигнута договоренность о долгосрочном стратегическом партнерстве.

"Любой вид спорта - это и физическое, и умственное развитие, вовлечение в полезную активность, поэтому мы считаем очень важным поддерживать спортивные направления в нашем регионе, - комментирует генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков. - Регби набирает все большую популярность у нового поколения. В него играют более чем в 100 странах мира. Общее число игроков составляет несколько миллионов человек. В Самарской области этому виду спорта уделяется не так много внимания, как, например, футболу, хотя по зрелищности и динамичности регби не уступает. Поэтому мы решили оказать необходимую поддержку нашим самарским ребятам - вместе будем развивать это направление. Видно, что участники регбийного клуба "Самара" очень стараются, в сезоне 2019 года у команды Самарской области уже есть значительные достижения - победа в Кубке России и 4-е место в чемпионате России. Уверен, что впереди нас ждут еще более яркие результаты".