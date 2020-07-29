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Игорь Осинькин возглавил "Крылья Советов"

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Новым главным тренером "Крыльев Советов" стал российский специалист Игорь Осинькин.

Игорь Осинькин широко известен по работе с молодыми игроками. В течение 5 лет, с 1998 по 2003 год, специалист работал в юношеской сборной России. Также Игорь Осинькин известен по своей работе в клубах Самарской области – "Крылья Советов-СОК", "Тольятти" и "Академия". Несколько воспитанников Игоря Витальевича играют в клубах РПЛ, одним из самых известных являтся игрок сборной России Алан Дзагоев. С 2016 года Игорь Осинькин возглавлял один из самых играющих клубов в российском футболе, "Чертаново". В минувшем сезоне эта команда заняла 3 место в первенстве ФНЛ. С сегодняшнего дня Игорь Осинькин приступит к работе с "Крыльями Советов" вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

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Назад. 29 июля 2020 Вперед.
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