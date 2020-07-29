16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вячеслав Плахотнюк "IT компании собрались на выход, если не будет "правового манёвра"

Читали 17

Заявление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) от 22 июля 2020 года о помехах в работе ставит под сомнение новейший курс государства на опережающее развитие цифровой экономики. Жалобы IT-шников состоят в том, что при расследовании уголовных дел используются чрезмерно жёсткие меры процессуального принуждения, которые препятствуют сохранению нормальной производственной деятельности. Они не вступают в полемику относительно обоснованности претензий, но предлагают "мирный" ход сбора доказательств. В противном случае они грозят задуматься о переносе бизнеса из России в более "дружественные" юрисдикции. В АПКИТ входят "Яндекс", "1с", "Лаборатория Касперского", а также множество других российских высокотехнологичных компаний и представительств иностранных гигантов (ABBYY, Acer, IBM и др.).

Отношение к предпринимателю, как к чуждому социальному элементу основано на советской и даже большевистской традиции отношения к "нэпману" или "кулаку". Оно в крови российской правоохранительной системы — предприниматель, налогоплательщик не признаётся "кормильцем". Эта парадигма заставляет действовать "без церемоний" и без оглядки на возможный экономический ущерб и ущерб инвестиционной репутации государства.

Поводом для демарша членов АПКИТ в этот раз послужили силовые действия при расследовании давних нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках для государственных нужд.

Как уже было верно замечено, для улучшения делового климата требуются не столько преференции и налоговые послабления ("налоговый манёвр"), сколько спокойная обстановка — деньги любят тишину. Вице-президент РСПП Сергей Мытенков, в свою очередь, заявил РБК: "ИТ-бизнес очень подвижен. Это не завод и не производство теплоходов, эти предприниматели могут в любой момент переехать в те условия, где им комфортнее жить и работать".

Таким образом, меры государства по поддержке цифровой экономики вступают в прямое противоречие с его же уголовной политикой, основанной на устаревших подходах, когда аресты и блокировки признаются наиболее эффективным способом и адекватным тактическим приёмом для принуждения к сотрудничеству при расследовании уголовных дел. Действительно, "сидение под арестом" (даже под домашним) серьёзно ослабляет возможность защищаться от предъявленных обвинений, а блокировки счетов и бизнес-процессов лишают обвиняемых средств для оплаты труда адвокатов, экспертов, поддержания бизнеса и на содержание семей. В таких условиях предприниматели становятся более сговорчивыми, но на пользу стране в целом это не идёт.

"Правовой манёвр", о котором идёт речь, может стать частью политики по поддержке инновационного развития экономики и включать в себя полный запрет на аресты по экономическим преступлениям, включая "предпринимательские" ст. 159, 160 УК РФ и другие, а также предварительный судебный контроль производства обысков на предприятиях, ареста счетов предприятий, изъятия производственного (в том числе компьютерного) оборудования. Право быть освобождённым под залог до суда должно быть предоставлено всем, кроме обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях против личности.

Версия для печати

Новости

Назад. 29 июля 2020
Вячеслав Плахотнюк "IT компании собрались на выход, если не будет "правового манёвра"
"Ростелеком-ЦОД" начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек
ПСБ предложил "умную" ставку для эквайринга малого и среднего бизнеса

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она