Вячеслав Плахотнюк "IT компании собрались на выход, если не будет "правового манёвра"

29.07.2020 16:39 Читали 17

Заявление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) от 22 июля 2020 года о помехах в работе ставит под сомнение новейший курс государства на опережающее развитие цифровой экономики. Жалобы IT-шников состоят в том, что при расследовании уголовных дел используются чрезмерно жёсткие меры процессуального принуждения, которые препятствуют сохранению нормальной производственной деятельности. Они не вступают в полемику относительно обоснованности претензий, но предлагают "мирный" ход сбора доказательств. В противном случае они грозят задуматься о переносе бизнеса из России в более "дружественные" юрисдикции. В АПКИТ входят "Яндекс", "1с", "Лаборатория Касперского", а также множество других российских высокотехнологичных компаний и представительств иностранных гигантов (ABBYY, Acer, IBM и др.).

Отношение к предпринимателю, как к чуждому социальному элементу основано на советской и даже большевистской традиции отношения к "нэпману" или "кулаку". Оно в крови российской правоохранительной системы — предприниматель, налогоплательщик не признаётся "кормильцем". Эта парадигма заставляет действовать "без церемоний" и без оглядки на возможный экономический ущерб и ущерб инвестиционной репутации государства.

Поводом для демарша членов АПКИТ в этот раз послужили силовые действия при расследовании давних нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках для государственных нужд.

Как уже было верно замечено, для улучшения делового климата требуются не столько преференции и налоговые послабления ("налоговый манёвр"), сколько спокойная обстановка — деньги любят тишину. Вице-президент РСПП Сергей Мытенков, в свою очередь, заявил РБК: "ИТ-бизнес очень подвижен. Это не завод и не производство теплоходов, эти предприниматели могут в любой момент переехать в те условия, где им комфортнее жить и работать".

Таким образом, меры государства по поддержке цифровой экономики вступают в прямое противоречие с его же уголовной политикой, основанной на устаревших подходах, когда аресты и блокировки признаются наиболее эффективным способом и адекватным тактическим приёмом для принуждения к сотрудничеству при расследовании уголовных дел. Действительно, "сидение под арестом" (даже под домашним) серьёзно ослабляет возможность защищаться от предъявленных обвинений, а блокировки счетов и бизнес-процессов лишают обвиняемых средств для оплаты труда адвокатов, экспертов, поддержания бизнеса и на содержание семей. В таких условиях предприниматели становятся более сговорчивыми, но на пользу стране в целом это не идёт.

"Правовой манёвр", о котором идёт речь, может стать частью политики по поддержке инновационного развития экономики и включать в себя полный запрет на аресты по экономическим преступлениям, включая "предпринимательские" ст. 159, 160 УК РФ и другие, а также предварительный судебный контроль производства обысков на предприятиях, ареста счетов предприятий, изъятия производственного (в том числе компьютерного) оборудования. Право быть освобождённым под залог до суда должно быть предоставлено всем, кроме обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях против личности.