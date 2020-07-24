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Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля "NAUKA 0+" на 27 июля — 2 августа

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Завершается первая неделя работы Самарской площадки Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+". Состоялись торжественное открытие, телемост с МГУ и Дубной, первые увлекательные лекции и необычные занятия. Что дальше? Все самое интересное только начинается!

Предстоящая неделя сделает тему космоса еще более захватывающей: все желающие смогут принять участие в мастер-классе "Ракета своими руками", присоединиться к интерактивной площадке "Покорение космических пространств", прослушать научно-популярные лекции об основном элементе Вселенной и космическом мусоре от экспертов Самарского университета им. Королева. Главный сюрприз недели — интерактивная игра "Физика будущего: от атома до космоса", разработанная "Эйнштейн Party Самара" специально для фестиваля "NAUKA 0+". Записаться на игру можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: vk.com/festivalnauki63.

На научно-популярной лекции "Роботы и с чем их едят" участники фестиваля узнают о том, какую роль будут играть роботы в нашей жизни в ближайшем будущем.

В завершение второй фестивальной недели директор Ботанического сада Самарского университета Светлана Розно проведет экскурсию по уникальному городскому памятнику природы.

Напомним, что в этом году Всероссийский фестиваль науки реализуется в смешанном формате, который предполагает возможность как личного, так и онлайн-участия, что существенно расширяет и аудиторию, и географию фестиваля.

Календарь, прямые трансляции и записи всех мероприятий фестиваля "NAUKA 0+" можно увидеть здесь.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области.

Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара".

Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство.

Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Новости

Назад. 24 июля 2020 Вперед.
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля "NAUKA 0+" на 27 июля — 2 августа

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