Владельцы аттракционов в Самаре попросили губернатора дать им работать

27.07.2020 12:48 Читали 6

Владельцы аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина обратились к Дмитрию Азарову. Они попросили «обратить внимание на возможность открытия аттракционов».

По словам владельцев аттракцион-кафе, за последние четыре месяца они получили более 20 тыс. звонков, более пяти тысяч сообщений в социальных сетях с одним и тем же вопросом: «Когда откроются аттракционы?».

— На 26 июля на территории города функционируют: городской пляж, детские площадки, летние веранды и террасы. Все общественные места переполнены. Пусть на территории города будут общие правила для всех общественных мест.

Владельцы «Трёх медведей» отметили, что аттракционы уже работают в Сочи, Москве и Перми.

— Площадка Аттракцион-кафе «Три медведя» расположена на открытом воздухе, на территории соблюдаются все меры безопасности: организованы места обработки всех контактных поверхностей, масочный режим, обозначена социальная дистанция на объектах инфраструктуры. Каждый оператор готов контролировать пропускную способность аттракциона и может регулировать количество пассажиров с учетом социальной дистанции.