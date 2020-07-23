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Новые камеры "Ростелекома" позволят увидеть экзамены в деталях

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"Ростелеком" заменил оборудование, установленное для видеонаблюдения за проведением ЕГЭ, в 99 аудиториях школ Самарской области. Новые высокотехнологичные IP-камеры высокого разрешения не требуют подключения к компьютеру: для хранения записей используется карта памяти.

Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Современные видеокамеры не только ведут запись и транслируют изображение, но и фиксируют каждую деталь происходящего. Благодаря высокому разрешению устройств любую спорную ситуацию можно будет зафиксировать вплоть до мельчайших подробностей".

Светлана Бакулина, заместитель министра образования и науки Самарской области:

"Видеонаблюдение на экзаменах гарантирует объективность результатов. Возможность отследить нарушения уравнивает права учеников и защищает их интересы. Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции видеокамеры помогают контролировать использование масок и санитайзеров, а также сохранение необходимой дистанции между учениками в аудиториях".

Всего на территории Самарской области программно-аппаратными комплексами для видеонаблюдения оборудованы 82 пункта проведения экзаменов, региональный центр обработки информации и пункт проверки экзаменационных работ. В аудиториях для сдачи ЕГЭ установлено 1 472 комплекта оборудования.

Основная волна сдачи единых государственных экзаменов в 2020 году завершится 25 июля, в ней примут участие 14 319 человек. Видеозаписи экзаменов хранятся на серверах "Ростелекома" в течение трех месяцев. Все это время они будут доступны для аналитики в случае возникновения спорных ситуаций.

Во время проведения экзаменов "Ростелеком" осуществляет круглосуточный мониторинг сети, обеспечивает защиту от DDoS-атак и оказывает техническую поддержку.

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Новости

Назад. 23 июля 2020
Новые камеры "Ростелекома" позволят увидеть экзамены в деталях
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