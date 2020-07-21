Названа причина пожара на ул. Профильной

21.07.2020 14:06 Читали 6

По предварительным данным, причиной крупного пожара на складе лакокрасочной и полиэтиленовой продукции на ул. Профильной в Самаре стала разгерметизация емкости с растворителем с последующим воспламенением. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в правительстве региона.