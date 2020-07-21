По его словам, на предприятии, эксплуатировавшем помещение, выявлен ряд нарушений. К примеру, оно было зарегистрировано исключительно как субъект малого и среднего предпринимательства, не числилось как пожароопасное и не состояло в реестре предприятий, которые потенциально могут негативно повлиять на окружающую среду.
Названа причина пожара на ул. Профильной
По предварительным данным, причиной крупного пожара на складе лакокрасочной и полиэтиленовой продукции на ул. Профильной в Самаре стала разгерметизация емкости с растворителем с последующим воспламенением. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в правительстве региона.