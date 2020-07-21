В Самарской области ожидается похолодание до +11 градусов

21.07.2020 10:03 Читали 8

В ближайшие дни в Самарской области температура воздуха опустится до +12...17 градусов. Синоптики Приволжского УГМС отметили, что такой прогноз действителен на ночные часы.

В дневное же время с 21 по 23 июля в регионе сохранится переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. При этом воздух прогреется до +29 °C.



- В отдельных районах днем и вечером пройдут кратковременные грозовые дожди с умеренным ветром. Температурный фон останется немного выше климатической нормы, - отметили специалисты.