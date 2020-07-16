Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля

16.07.2020 17:14 Читали 6

По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые заражения зарегистрированы в Самаре (27), Сызрани (5), Кинеле (4), Отрадном (4), Тольятти (3), Чапаевске (2), Похвистневском (2), Челно-Вершинском (2) районах, Октябрьске (1), Алексеевском (1), Волжском (1), Исаклинском (1), Кошкинском (1), Пестравском (1), Сергиевском (1), Сызранском (1) районах.

14 носителей COVID-19 выявлены активно при обследовании контактного круга ранее заболевших, 27 — при обследовании пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ, 16 — при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений болезни.

На 16 июля в Самарской области у 6 135 человек подтверждено заражение COVID-19.

Выздоровели более половины инфицированных — 3 812 человек, включая 67 человек за сутки — 28 выписаны из стационаров, 39 завершили амбулаторное лечение и полностью победи хворь.

Скончались за сутки еще три пациента с COVID-19 — мужчина и две женщины. У всех троих анамнез был отягощен хроническими заболеваниями. 70-летний мужчина страдал сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, 66-летняя женщина — заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также онкологией, 75-летняя пациентка — заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего жертвами пандемии COVID-19 стали 73 человека.

Показатель смертности на 100 тыс. населения по области — 2,28, по стране — 8,18. Коэффициент летальности по области — 1,18, по стране — 1,59.

Самарскими лабораториями проведено 4 882 исследования на КВИ за сутки, всего — 365 665 исследований.

Под меднаблюдением остаются 293 человек.