16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля

Читали 6

По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые заражения зарегистрированы в Самаре (27), Сызрани (5), Кинеле (4), Отрадном (4), Тольятти (3), Чапаевске (2), Похвистневском (2), Челно-Вершинском (2) районах, Октябрьске (1), Алексеевском (1), Волжском (1), Исаклинском (1), Кошкинском (1), Пестравском (1), Сергиевском (1), Сызранском (1) районах.

14 носителей COVID-19 выявлены активно при обследовании контактного круга ранее заболевших, 27 — при обследовании пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ, 16 — при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений болезни.

На 16 июля в Самарской области у 6 135 человек подтверждено заражение COVID-19.

Выздоровели более половины инфицированных — 3 812 человек, включая 67 человек за сутки — 28 выписаны из стационаров, 39 завершили амбулаторное лечение и полностью победи хворь.

Скончались за сутки еще три пациента с COVID-19 — мужчина и две женщины. У всех троих анамнез был отягощен хроническими заболеваниями. 70-летний мужчина страдал сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, 66-летняя женщина — заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также онкологией, 75-летняя пациентка — заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего жертвами пандемии COVID-19 стали 73 человека.

Показатель смертности на 100 тыс. населения по области — 2,28, по стране — 8,18. Коэффициент летальности по области — 1,18, по стране — 1,59.

Самарскими лабораториями проведено 4 882 исследования на КВИ за сутки, всего — 365 665 исследований.

Под меднаблюдением остаются 293 человек.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 июля 2020
Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля
"Ростелеком" и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
Ничья "Крыльев" в матче с "Краснодаром"
ПСБ гарантирует поставки оборудования для проведения Всероссийской переписи населения на 4 млрд рублей
В ПФО готовятся к старту двух общественных проектов – Молодежному форуму «iВолга» и Фестивалю стрит-арта «ФормART»

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Первый ЕГЭ в Самарской области прошел без сбоев

3 июля 2020 года в Самарской области стартовал основной период экзаменационной кампании. В этот день в регионе были открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ. На каждом из них работали общественные наблюдатели, которые следили не только за процедурой проведения экзамена, но и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора все сотрудники и педагогический состав были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Он и она