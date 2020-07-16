В связи с пожаром на складе в Самаре возбудили уголовное дело

Постановление о возбуждении дела вынесено отделением дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ МЧС России по Самарской области 15 июля.
По данным представителя надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено по факту уничтожения и повреждения имущества ООО "Трасса-С" в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).
"Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Самары", - подчеркнула Наталья Цой.
Напомним, пожар начался днем 13 июля, а ликвидировали его только 15 числа. Горела лакокрасочная смесь, огонь прошел 10 тыс. кв. м площади. Дым от пожара накрыл несколько районов города. СК СК проводит проверку по причинению вреда окружающей среде.