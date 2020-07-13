16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья Советов" проиграли "Динамо"

Читали 5

В 28-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в своем последнем гостевом матче сезона встречались в Москве с "Динамо".

На 15 минуте матча после консультации с ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел фол со стороны вратаря "Крыльев" Евгения Фролова на нападающем хозяев Филиппе и назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти сам Филипп и реализовал – 1:0. На 24 минуте матча судья зафиксировал в штрафной площади нарушение правил Максимом Карповым на Владимире Рыкове. Второй пенальти в матче реализовал Николай Комличенко – 2:0.

В итоге первое поражение "Крыльев" под руководством Андрея Талалаева.

Полученное предупреждение в матче стало для Максима Карпова четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

Оставшиеся два матча чемпионата "Крылья Советов" проведут дома на "Самара Арене". В среду, 15 июля, в 17:00 самарцы сыграют против "Краснодара" и через неделю, 22 июля, в 20:00 против "Сочи".

Версия для печати

Новости

Назад. 13 июля 2020 Вперед.
Еще безопаснее и удобнее — "Ростелеком" доработал приложение "Биометрия"
"Крылья Советов" проиграли "Динамо"
"Ростелеком" расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Первый ЕГЭ в Самарской области прошел без сбоев

3 июля 2020 года в Самарской области стартовал основной период экзаменационной кампании. В этот день в регионе были открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ. На каждом из них работали общественные наблюдатели, которые следили не только за процедурой проведения экзамена, но и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора все сотрудники и педагогический состав были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Он и она