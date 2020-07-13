"Крылья Советов" проиграли "Динамо"

13.07.2020 12:05 Читали 5

В 28-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в своем последнем гостевом матче сезона встречались в Москве с "Динамо".

На 15 минуте матча после консультации с ВАР главный арбитр встречи Сергей Карасев усмотрел фол со стороны вратаря "Крыльев" Евгения Фролова на нападающем хозяев Филиппе и назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти сам Филипп и реализовал – 1:0. На 24 минуте матча судья зафиксировал в штрафной площади нарушение правил Максимом Карповым на Владимире Рыкове. Второй пенальти в матче реализовал Николай Комличенко – 2:0.

В итоге первое поражение "Крыльев" под руководством Андрея Талалаева.

Полученное предупреждение в матче стало для Максима Карпова четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

Оставшиеся два матча чемпионата "Крылья Советов" проведут дома на "Самара Арене". В среду, 15 июля, в 17:00 самарцы сыграют против "Краснодара" и через неделю, 22 июля, в 20:00 против "Сочи".