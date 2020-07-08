В самарской частной клинике умер новорожденный

08.07.2020 19:20 Читали 8

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденного в самарской клинике "Медгард". По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 13 июня в клинике были приняты роды, после которых ребенок умер.

По факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти новорожденного", — уточнили в ведомстве.

Информацию о смерти новорожденного подтвердили и в самой клинике. Так, по словам главного врача лечебно-диагностического комплекса "Медгард" Андрея Мокеева, 13 июня в родильный дом поступила роженица, в анамнезе которой было четыре беременности (две из них прервались на разных сроках по невыясненным причинам).

"Четвертая беременность протекала благополучно, без осложнений, о чем свидетельствуют результаты обследований, проведенных по месту ведения беременности. Первый период родов проходил под постоянным наблюдением врача и акушерки. В соответствии со стандартами ведения родов проводился контроль состояния плода и его сердцебиения. Здоровье матери и ребенка опасений не вызывало. Однако во время потужного периода, который предшествует рождению и длится несколько минут, показатели стали меняться. В сложившейся ситуации провести экстренное кесарево сечение или извлечь ребенка путем вакуум-аспирации было физиологически невозможно. Быстрое родоразрешение и усилия врачей для этого, к сожалению, не решили исход: при появлении на свет новорожденный не дышал, фиксировались лишь единичные сердечные сокращения", — сообщил он.

После рождения ребенка, по словам Андрея Мокеева, были немедленно проведены необходимые реанимационные мероприятия: подключение ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких, непрямой массаж сердца, введение специальных медикаментов.

"Борьба за жизнь велась без малого час. Однако несмотря на технологические возможности клиники и все предпринятые усилия врачей, восстановить жизненные функции новорожденного не удалось", — сообщил он и добавил, что для выяснения объективных причин произошедшего была проведена независимая экспертиза в ДГКБ № 1, заключение которой говорит о том, что причиной смерти стал тромбоз сосудов пуповины и плаценты.

"Иными словами, магистрали, по которым организм ребенка получает кровь и кислород от матери, были перекрыты тромбами (сгустками крови). К сожалению, в акушерстве встречается много тяжелых осложнений (кровотечения, острое повышение артериального давления с судорогами, резкие нарушения функции печени). Но тромбозы — одно из самых фатальных, поскольку в условиях критического кислородного голодания мозг и сердце не выживают более 5-7 минут", — заявил Андрей Мокеев.