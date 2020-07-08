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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир»

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Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Производителем лекарства стала компания «Фармославль», в оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года. В основе «Коронавира» то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с инфекцией, — фавипиравир. Он входит в состав препаратов с торговым названием «Авифавир» (это было первое лекарство против COVID-19, одобренное для применения Россией) и «Арепливир».

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Новости

Назад. 08 июля 2020
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