"Крылья Советов" одержали победу над "Арсеналом"

08.07.2020 10:14 Читали 12

В 27 туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Туле одержали победу над "Арсеналом" - 4:2.

Счет в матче открыли хозяева поля на 8 минуте игры. После штрафного удара отличился Александр Денисов — 1:0. На 38 минуте "Крылья" смогли отыграться также реализовав стандартное положение. После углового удара навес Дениса Поповича замкнул Виталий Лысцов, отправив головой мяч в сетку ворот "Арсенала" — 1:1. На 57 минуте самарцы реализовали еще один стандарт. Денис Попович ударом со штрафного отправил мяч в ворота — 1:2.

Через пять минут Антон Зиньковский ворвался в штрафную и сделал отличную передачу на Максима Глушенкова, который в касание отправил мяч в ворота — 1:3. Заменивший автора третьего гола Деян Радонич на 69 минуте матча после подачи Денисом Поповичем углового переправил головой мяч в ворота — 1:4. На 37 минуте матча смог отличится один из лучших бомбардиров Евгений Луценко — 2:4.

Эта победа стала первой под руководством нового главного тренера самарцев Андрея Талалаева. Лучшим игроком матча стал полузащитник самарцев Денис Попович.