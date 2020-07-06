Первый ЕГЭ в Самарской области прошел без сбоев

06.07.2020 08:36 Читали 10

3 июля 2020 года в Самарской области стартовал основной период экзаменационной кампании. В этот день в регионе были открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ. На каждом из них работали общественные наблюдатели, которые следили не только за процедурой проведения экзамена, но и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора все сотрудники и педагогический состав были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Накануне экзамена была проведена очень большая подготовительная работа, — рассказала директор школы №32 г.о.Самара Лариса Поветьева. – Вечером сделали генеральную уборку в школе, а сегодня утром – влажную. Технический персонал каждые два часа обрабатывает дверные ручки, подоконники и косяки. Во дворе и коридорах школы нанесена специальная разметка, которая позволяет ребятам соблюдать социальную дистанцию».

Для того чтобы избежать массового скопления людей на входе в ППЭ, каждому участнику ЕГЭ было назначено свое время прибытия.

Повышенные санитарные требования предъявлены и к транспортным средствам, на которых ребят, проживающих в сельской местности, подвозят к пунктам проведения экзамена. Накануне все автобусы помыли, а утром обработали дезинфицирующими средствами.

«Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность детей, не допустить их заражения. Именно поэтому Правительством Самарской области было принято решение закупить за счет средств региональной казны рециркуляторы воздуха, — отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Мы обеспечили средствами индивидуальной защиты каждого сотрудника, который задействован в проведении ЕГЭ, и конечно, учеников».

В этом году ЕГЭ в Самарской области сдают больше 14 тысяч человек. Все 82 пункта проведения экзамена обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и антисептическими средствами. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м «зигзагообразно» расставлены парты.

Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение и экзамены проходят под контролем онлайн наблюдателей. В первый экзаменационный день за парты сели те, кто выбрал в качестве вступительного экзамена в вуз географию (73 человека), информатику и ИКТ (814 человек) и литературу (1088 человек). Как они справились с заданием станет известно не позднее 17 июля.