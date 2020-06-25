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"Ростелеком": жители Самарской области в мае подключали видеонаблюдение чаще

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В мае спрос на услугу "Ростелекома" "Видеонаблюдение" в Самарской области увеличился в полтора раза по сравнению с апрелем 2020 года. Это связано с началом дачного сезона. Общее количество абонентов, подключивших цифровой сервис, достигло 3,5 тыс.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:

"Горожане уезжают на садовые участки, а свои квартиры оставляют под присмотром видеокамер. Так гораздо спокойнее не только за сохранность имущества, но и за безопасность близких, оставшихся в городе. Видеонаблюдение среагирует на движение или звук и пришлет уведомление о любом изменении обстановки в жилых помещениях".

"Видеонаблюдение" — это готовое коробочное решение, которое работает на сетях любого провайдера. В комплект входит цифровая видеокамера с высоким качеством изображения, инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время, широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Андрей Волохов, житель г. о. Самара:

"У нас дача в Аглосе, и мы все лето проводим на природе. В городе бываем редко, квартира без присмотра. Приходилось каждые два дня возвращаться в Самару и проверять, все ли в порядке. Теперь намного спокойнее и не нужно тратить время на поездки".

Управлять видеокамерой можно при помощи мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Видеозаписи хранятся в защищённом облаке "Ростелекома" до 30 дней в зависимости от выбранного пользователем тарифа.

Узнать об услуге "Видеонаблюдение" и оставить заявку на приобретение камер можно на сайте "Ростелекома" https://samara.rt.ru/videocontrol, по бесплатному телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания компании.

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Новости

Назад. 25 июня 2020
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