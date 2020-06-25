Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус

25.06.2020 10:46 Читали 14

В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.

«Информация не соответствует действительности. Перепрофилированные учреждения оказывали и оказывают медицинскую помощь всем пациентам с коронавирусом», - заявили в министерстве. Также в министерстве напомнили: ежедневно идет работа по тестированию жителей региона на новую коронавирусную инфекцию. К слову, по сообщению оперштаба, за сутки в регионе проведено 5301 лабораторное исследование на КВИ, нарастающим итогом 266 678. Недавно на базе Тольяттинской городской клинической больницы 5 подготовлена новая ПЦР-лаборатория. В министерстве утверждают, что слухи о приостановке диагностирования на COVID-19 не имеют под собой основания.