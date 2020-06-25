В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

25.06.2020 08:39 Читали 5

Военный Парад, посвященный юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Самаре на самой большой площади Европы в среду, 24 июня. Самарская область стала единственным регионом Приволжского Федерального округа, где, согласно Указу Президента России Владимира Путина, прошел военный парад.

Перед началом Парада площадь салютовала ветерану, Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину. Владимир Иванович приветствовал парадные расчеты и поздравил жителей с Юбилеем Победы.

«Победа досталась советскому народу очень дорогой ценой. Моя судьба счастливая – я прошел здесь, по площади Куйбышева, в начале войны, а 1 мая 1945 года меня ранило, и война закончилась для меня на площади Рейхстага, – рассказывает Владимир Чудайкин. – Рад тому, что живу в Самаре! Радуюсь успехам нашей области, нашей родной земли. С каждым годом Самара становится краше, благоустроенней. Поздравляю всех земляков с великим праздником Победы! Будем и впредь радоваться процветанию Самарской области!»

24 июня – знаковая дата в истории страны. Именно 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве прошли воины-фронтовики, доблестные герои-победители, среди которых были и рядовые, и сержанты, и офицеры различных родов войск. Принимал парад великий полководец Георгий Константинович Жуков. Тогда весь мир увидел, как советские бойцы под барабанный бой бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских армий.

«Это был великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от «коричневой чумы». И завоевали эту Победу наши соотечественники, наши с вами родные люди. Поколение победителей заплатило огромную, страшную цену. Отдали все, что могли, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, приветствуя участников и гостей Парада. – Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту всё необходимое. В этом единстве и заключается несокрушимая сила нашего народа».

В составе военных расчетов, прошедших по Красной площади в 1945 году, были и уроженцы Куйбышевской области – около 190 воинов Красной Армии, награжденных боевыми наградами.

«Мы по праву гордимся тем, что сделали для Победы жители Куйбышевской области. В самый тяжелый период войны наш город стал «запасной столицей» страны», – напомнил Глава региона.

Полмиллиона куйбышевцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй из них не вернулся домой. Дети, женщины и старики в тылу ковали оружие Победы. В области работали 12 заводов авиационной промышленности, 11 предприятий по выпуску вооружения и боеприпасов. За время войны в «запасной столице» были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. «Именно тогда город Куйбышев, а ныне Самара, стал «Городом трудовой доблести», – подчеркнул Губернатор.

«Миллионы советских людей жили и умирали за Родину, за наш великий народ! Вот почему Великая Победа, одержанная 75 лет назад, стала для россиян частью нашей идентичности, нашего национального самосознания, одним из главных священных символов России», – отметил Дмитрий Азаров.

История России никогда не была легкой. На протяжении многих веков и поколений многонациональному народу приходилось в тяжелой борьбе отстаивать независимость государства, сражаться за право на жизнь. Но именно такая история страны, подчеркнул Дмитрий Азаров, «выковала несгибаемый российский характер, сформировала глубокое чувство единения, сплоченности, беззаветной преданности своей стране». Как отметил Губернатор, все это вошло в плоть и кровь народа, стало определяющими чертами нашего генетического и культурного кода.

«Именно поэтому положение о защите исторической правды, почитании памяти защитников Отечества предлагается закрепить в Основном законе страны – Конституции России, – подчеркнул Глава Самарского региона. – Любовь к Родине – естественное, органичное чувство для человека, который родился и вырос в России».

Как сказал Президент России Владимир Путин, патриотизм – это и есть национальная идея России, которая всех объединяет. И это не только гордость за героическое прошлое. Патриотизм также заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, созидательному труду на благо Родины.

«Мы никогда не забудем о подвиге фронтового поколения. О том, что обязаны им, выстоявшим в годы войны, жизнью и свободой. Всегда будем учиться у них бесстрашию и стойкости, патриотизму и ответственности за судьбу страны», – подчеркнул Губернатор.

Обращаясь к ветеранам и труженикам тыла, Дмитрий Азаров поблагодарил их за ратные и трудовые подвиги: «Именно вам мы обязаны возможностью жить, трудиться, растить детей и строить будущее на родной земле. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, мира на родной земле»!

С Днем Победы жителей региона поздравил и Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-майор, Герой России Андрей Колотовкин. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, призвал помнить о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

В этом году в юбилейном Параде приняли участие соединения и воинские части Министерства обороны России, других силовых министерств и ведомств – всего порядка 1700 человек.

После прохождения 23-х парадных расчетов, по площади прошла военная техника. По сложившейся традиции, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Затем проследовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, и др. Всего 53 машины. Кроме того, участники военно-патриотических клубов представили восстановленную технику времен Великой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада Победы. Над Самарой пролетели вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты Су-24МР и многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Главными зрителями Парада в этом году стали санитары, медсестры, врачи, социальные работники, почтальоны и волонтеры – все, кто оказывал помощь жителям региона и спасал жизни людей. Было занято только 10% мест на трибунах — с учетом соблюдения социальной дистанции. Возраст каждого зрителя — от 18 до 60 лет. Каждый человек был обеспечен средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и индивидуальными антисептиками. Такие меры приняты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Увидеть Парад Победы с площади Куйбышева смогли не только жители Самарской области, но и миллионы граждан всей страны. На федеральном телеканале «Россия 24» велась прямая трансляция.

После окончания военного Парада было организовано прямое включение Парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России обратился Президент Владимир Путин.

Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют, который пройдет после 22.00 (Октябрьская набережная, Стелла «Ладья»). С установленных в акватории Волги 3-х барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных сил РФ, в сопровождении холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.