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ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

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Объем размещения облигаций составил 10 млрд руб., срок обращения – два года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд руб., что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%.

"Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования", — заявила руководитель направления "Частный капитал и финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA (RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.

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Назад. 25 июня 2020
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